Angola: Le pays plaide pour l'adoption de nouveaux mécanismes de financement à l'ONU

Luanda — Le Représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a plaidé vendredi à New York (États-Unis) en faveur de la création de mécanismes de financement durables et prévisibles pour la coopération Sud-Sud, parallèlement aux contributions ponctuelles.

« La coopération Sud-Sud n'est pas une simple option, mais une nécessité stratégique pour garantir qu'aucun pays ne soit laissé pour compte », a déclaré l'ambassadeur angolais.

Un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies, parvenu samedi à l'ANGOP, indique que cette position a été défendue lors de la célébration de la Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud 2025, fétée le 12 septembre, sous le thème « Nouvelles opportunités et innovation grâce à la coopération Sud-Sud et triangulaire ».

À l'occasion, Francisco da Cruz a souligné que la coopération Sud-Sud et triangulaire offre précisément cette voie, grâce à des modalités fondées sur la confiance, la réciprocité et des solutions adaptées au contexte, complétant les formes traditionnelles de coopération.

Il a affirmé que le financement mixte et les mécanismes de financement dédiés au sein du système des Nations Unies devraient être élargis pour soutenir des projets transformateurs, ajoutant que le Sud global doit être reconnu comme une source de solutions et d'innovation.

L'ambassadeur a estimé qu'il était impératif d'aligner la coopération Sud-Sud sur le Pacte pour l'avenir et les conclusions de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4), qui s'est tenue du 30 juin au 3 juillet à Séville, en Espagne.

Cet événement a réuni plusieurs dirigeants mondiaux pour discuter du financement des Objectifs de développement durable (ODD).

Pour le diplomate angolais, ce type de modalités renforce la voix du Sud global dans la gouvernance internationale et contribue à un système multilatéral plus juste, plus inclusif et plus efficace.

Dans ce contexte, il a réitéré que l'Angola restait fermement engagé à travailler avec ses partenaires pour transformer ce potentiel en résultats tangibles pour « nos peuples ».

À cet égard, et reconnaissant l'importance continue de la coopération Sud-Sud, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 58/220, a proclamé le 12 septembre Journée des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud.

L'adoption du Plan d'action de Buenos Aires (PAAB) de 1978 constitue une étape fondamentale pour la coopération technique entre les pays en développement.

