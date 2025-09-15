Angola: Le Président de la République honore 759 autres personnalités

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, honorera les 29 et 30 de ce mois, 759 autres personnalités pour leur contribution à la construction de la nation angolaise, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.
La cérémonie, conformément à la loi n° 2/25 du 18 mars instituant la Médaille commémorative de cet anniversaire, récompense les personnalités et groupes dont les actions ont marqué de manière significative l'histoire de l'Angola, en défendant l'indépendance, la paix et le développement.
Comme lors des étapes précédentes, la cérémonie comprend la remise de distinctions dans les catégories Indépendance et Paix et Développement, à des centaines de personnalités nationales et internationales, ainsi qu'à des institutions, mouvements culturels et groupes musicaux qui ont contribué à l'affirmation de l'identité angolaise.
Parmi les personnalités honorées dans la catégorie Indépendance figurent des combattants de la lutte de libération nationale, des dirigeants politiques, des associations, des artistes et des entités étrangères solidaires de la cause angolaise.
La classe Paix et Développement rassemble des individualités issues de divers domaines du savoir, du sport, de la culture, des sciences, des églises, des associations de la société civile, ainsi que de collectifs artistiques et de programmes de communication sociale.
Voici la liste complète :
CLASSE INDÉPENDANCE
1. Abílio Rodrigues da Costa
2. Adão Sebastião Bajanga
3. Adolfo Alberto Novais Victorino
4. Afonso Kutunga
5. Agrupamento Musical "Negoleiros do Ritmo"
6. Alberto José António
7. Álvaro Barreirinhas Cunhal "Álvaro Cunhal"(Portugal)
8. Amadeu Baptista
9. Aníbal Espírito Santo
10. Antero José "Kufuna Yembe"
11. António Burity da Silva (a título póstumo)
12. António de Almeida Santos (Portugal)
13. António Francisco Tomé Namwale
14. António Ngana Matadi
15. António Paulo (Clube Marítimo)
16. António Rosa Coutinho "Almirante Rosa Coutinho" (Portugal)
17. Arlindo do Carmo Pires Barbeitos
18. Associação dos Naturais de Angola "ANANGOLA"
19. Augusto Eduardo Kambua
20. Augusto Loth
21. Aurélio Ngungui
22. Baltazar Pio do Amaral Gourgel
23. Bento Kativa "Sangue Frio"
24. Benvindo João Dembo dos Santos "Sekou Touré"
25. Bernardo Joaquim Silas
26. Bernardo Pombal Neto
27. Beston Cachongo "Kilolo"
28. Bonifácio Kinda "Cantiga"
29. Carlos Africano dos Santos
30. Carlos Moreira Henriques Serrano
31. Certo João Domingos
32. Diogo Feliciano da Silva
33. Domingos Manuel Lisboa
34. Eduardo Correia Rómulo Francisco
35. Emiliana Maria de Lourdes
36. Emmanuel Kunzika
37. Ernesto Melo Antunes (Portugal)
38. Eugénio dos Anjos Rómulo Francisco
39. Fernando Aurélio "Chegará"
40. Fernando Cassumba
41. Fernando Castro Paiva
42. Fernando Fonseca Santos
43. Filipe Mutelembe Samuyoleno
44. Fonseca Lopes Martins "Wochi"
45. Francisco Agostinho Inácio
46. Francisco das Necessidades Ribeiro Castelbranco
47. Francisco Filipe Zau
48. Gaspar Neto "Madiata"
49. Gaspar Vanhale
50. Geraldo Vicente Júnior
51. Guimar António Dias
52. Hermínio Teixeira de Alva Sequeira Bragança
53. Horácio Sikola
54. Humberto do Carmo Alves Machado
55. Inácio Feliciano Pimentel
56. Isaac Kapoco Martins
57. Isaías Kanutula
58. Jacinto Manuel "Braço Armado"
59. Jacinto Sebastião Fernandes
60. Jaime Teixeira de Alva Sequeira Bragança
61. João Castro Lopo
62. João Domingos da Rocha Júnior
63. João Kataleko
64. João Manuel Pataca da Costa
65. Joaquim dos Costa Trindade
66. Jorge Manuel Ribeiro Pessoa
67. Jorge Mateus "Diabo Negro"
68. José Augusto Condez
69. José Augusto da Silva "Zé da Missão"
70. José Bartolomeu Bida
71. José da Silva Maia Ferreira Medeiros Matoso de Andrade
72. José de Almeida Dias
73. José Filipe Chiponga
74. Lamborne João Mateus "Comandante Vimba Messo"
75. Laura Kakunda
76. Leif Biureborgh (Suécia)
77. Liga Nacional Africana
78. Lourdes Capango
79. Lourenço Miguel Neto
80. Lourenço Nicolau Castelbranco do Nascimento
81. Luís Edgar Alves de Ceita
82. Luís Ferreira Carmelino Júnior "Jota"
83. Luís Haileka
84. Luzia Zua
85. Mack Mau
86. Manuel Martinho Campos Samba "Padre Martinho Samba"
87. Manuel Ndumbo
88. Manuel Pedro Kondua "Kantinflas"
89. Manuel Ramos da Cruz
90. Manuel Rodrigues Boal
91. Manuel Soares Gomes "Diabo Negro"
92. Marcos Almeida "Kito"
93. Mário de Nazaré Vieira Dias Van-Dúnem
94. Miguel Samuel Gaspar
95. Muhongo Tchicanha "Nacional"
96. Nascimento Handukeme
97. Nicho Sequeira
98. Olímpio Van-Dúnem Silva
99. Paul Staal (Holanda)
100. Paulino Adriano Tyova
101. Pedro Alberto Kubango
102. Pedro André Tati Mafuca
103. Sanda Martins
104. Sebastião Garrido "Che Guevara"
105. Sebastião João da Costa
106. Sérgio Vilarigues (Portugal)
107. Siete Bosgra (Holanda)
108. Silva Bento Caposso "Sibeca"
109. Tavares Jamba
110. Teresa Namanawa Kakunda
111. Tomás Sebastião dos Santos "Tonix"
112. Tomaz Jorge Vieira da Cruz
113. Victoriana Cardean Fernandes Lavres
114. Vital Martins Moreira (Portugal)
115. Waldemar Sequeira
CLASSE PAIX ET DÉVELOPPEMENT
1. Abel João da Costa
2. Abel Ulundu
3. Abraão Mulangi
4. Abreu Castelo Vieira Paxe
5. Acúrio Silva
6. Adão Avelino Manuel
7. Adão Chiovo
8. Adão Manuel Rodrigues "Maló"
9. Adão Mateus Diogo Simão
10. Adão Neto
11. Adelaide de Fátima dos Santos Fernandes de Carvalho
12. Adelaide Tomás Manuel
13. Adelino Paulino Fernando
14. Adilson Tito de Sousa "Nino Jazz"
15. Adriano Dokas "Ndaka Yo Wiñi"
16. Afonso Dala Coxi Fula
17. Afonso Mbidingani
18. Afonso Rodrigues Sukumula "Ngola Yetu"
19. Agostinho André de Carvalho Fernandes
20. Agostinho António Pereira Garcia
21. Agostinho Dias Pedro Gaspar
22. Agrupamento Musical "Army Squad"
23. Agrupamento Musical "Duo Ouro Negro"
24. Agrupamento Musical "Merengues"
25. Agrupamento Musical "Os Versáteis"
26. Aguinaldo Guedes da Costa Cristóvão
27. Aida Guerra de Menezes
28. Aida Maria Silveiro Pinto Pegado
29. Aires Manuel Araújo Veloso
30. Aide pour le Développement du Peuple par le Peuple (ADPP)
31. Albano da Silva Lussati
32. Albano Neves e Sousa
33. Alberto Almeida e Sousa
34. Alberto de Carvalho "Ginguba"
35. Alberto Jaime
36. Alberto Malenga
37. Alberto Sabonete
38. Alcina Lopes da Cunha Kindanda
39. Alcino dos Prazeres Izata
40. Alexandre Cose
41. Alexandre Luís de Brito Teixeira de Sousa e Andrade
42. Alfredo Dombe
43. Alfredo Gabriel Buza
44. Altino Sapalalo "Bock"
45. Álvaro Fernandes de Sousa "Alvarito"
46. Álvaro Pacheco dos Santos "Bito Pacheco"
47. Amadeu Francisco de Almeida
48. Amaral Baptista
49. Amélia Agria Russo
50. Américo Gonçalves
51. Ana Adão da Silva
52. Ana Isabel (atletismo)
53. Ana Maria Manuel João Taveira José
54. Ana Paula Sebastião
55. Ana Soraya Marques
56. Anabela Etianeth Ferreira Bento "Noite e Dia"
57. Anabela Mendes Vidinhas
58. Anabela Soares Brito Fonseca
59. Analtina Dias
60. André Alfredo Neto "Kulaya"
61. Anércio do Sacramento e Silva Cadete
62. Ângela Sónia Monteiro Cardoso
63. Ângelo João Pereira Ribeiro
64. Aníbal Octávio Teixeira da Silva
65. Antero Morais Vieira
66. Antoine Abboud
67. Antónia Domingos de Lima Afonso
68. António Agostinho dos Santos (MAPTSS)
69. António Álvaro de Melo Cristina Agante
70. António André Chivanga Barros
71. António Augusto "Abunda Lembua"
72. António Augusto Fernandes Alves de Oliveira
73. António Barroso Mangueira
74. António Cadialumbo
75. António Carlos Duarte Quaresma
76. António Chicapa Dovala
77. António Conceição (Cuanza-Sul)
78. António de Carvalho Bettencourt
79. António dos Santos Neto "Legalize"
80. António Duarte Gomes
81. António Feliciano Dias dos Santos "Kidá"
82. António Felismino
83. António Fernandes Alves Leite
84. António Fernando Neto da Costa
85. António Fernando Rodrigues Belsa da Costa
86. António Francisco Afonso
87. António Francisco de Andrade
88. António Francisco Jaca "Dom António Jaca"
89. António Francisco Luís do Carmo Neto
90. António Francisco Sabalo
91. António Gonçalves de Carvalho Leitão Ribeiro
92. António Gonga
93. António Guebe
94. António João Cachimano
95. António João Soares dos Santos
96. António José Augusto "Tony Nguxi"
97. António José da Silva
98. António José de Sousa "Tozé"
99. António José Mateus Gomes de Macedo
100. António José Soares Coelho Cunha
101. António Kambinda
102. António Lobo do Nascimento
103. António Luís Machado
104. António Manuel Gime
105. António Nascimento Pegado
106. António Neto "Miúdo Neto"
107. António Paulo Salvador "Gasolina"
108. António Pedro (Procuradoria Militar)
109. António Sales Lemos Miguel
110. António Simão Leitão Ribeiro
111. António Vissandule
112. Arcanjo Custódio
113. Ariovalda Eulália Gabriel "Ary"
114. Arlette Marques
115. Armando Manuel Njelepete
116. Arminda Eduardo Vita
117. Armindo Gideão Jelembi
118. Arsénio Sebastião Cabungula "Love Cabungula"
119. Artur Domingos Gunza
120. Artur Santos Vinama
121. Asdrúbal Rebelo Pereira da Silva
122. Association des Jeunes Provenant de la Zambie (AJAPRAZ)
123. Atanas Bostandjiev
124. Augusta Manuel Bendito Paca
125. Augusto de Almeida Paulino Neto
126. Augusto João "Gasolina"
127. Augusto Manuel Gonçalves Lourenço
128. Augusto Pedro Ramos
129. Aurélio Correia
130. Aurélio Segunda
131. Avelino Viegas
132. Avis Agostinho Vieira
133. Baló Januário
134. Baltazar da Silva "Missoje"
135. Baltazar Diogo Cristóvão
136. Bebé Matos
137. Bela Mariza Santos de Jesus Ferreira
138. Bendinho Freitas Miguel Eduardo
139. Benjamim Alvarault Castello
140. Benjamim João Ucuahamba "Benjamim Avô"
141. Bento Luembe Paulino
142. Bernardo André
143. Bernardo Capeio Adelino
144. Bernardo Jamba
145. Bernardo Leitão Francisco Diogo "Lelu Kizua"
146. Bernardo Manuel Pascoal "Kadionga"
147. Bernardo Mussonde
148. Branca Mateus Afonso
149. Brito João Cutua Capouco
150. Camilo Simão Ferreira Ceita
151. Cândido João Gomes
152. Cândido José Machado
153. Carla Cristina Vilarinho de Sousa Queiroz
154. Carla Olívia de Lima Sousa Barbosa
155. Carlo Maurício Wambiri Furtado "Heavy C"
156. Carlos Agostinho Jorge
157. Carlos Alberto Gregório dos Santos
158. Carlos Alberto Loureiro Alves
159. Carlos Armando Albino
160. Carlos Claver Yoba
161. Carlos Edilson Alcântara Morais
162. Carlos Ferrão
163. Carlos José Manuel
164. Carlos José Martins do Amaral
165. Carlos Manuel de Carvalho Rodrigues
166. Carlos Miguel de Sousa Filipe
167. Carlos Morgado
168. Carlos Rosa Lopes
169. Carlota Antónia Adriano Bernardo "Carlota"
170. Carlota Ginga Amaral
171. Cármen Maria Duarte
172. Carolina Cerqueira
173. Carolina Manuel Bota
174. Castro Mateus Samutxieque
175. Catarino Jorge Calado Fontes Pereira
176. Celestino Manuel
177. Cesaltina Abreu
178. Cesário Martins
179. Claudina Luzia Pipa Manuel
180. Cláudio Aguiar
181. Cleber Corrêa
182. Clemente Pedro Francisco Camenha
183. Cléofas Silinge
184. Constantina Pereira Furtado Machado
185. Constantino Dala "Assobio da Bala"
186. Correia Fernandes Bartolomeu
187. Cosme Joaquim
188. Costa José Kambwandy
189. Crispim Maninita Issala
190. Cristina Leite Velho
191. Cristina Miranda
192. Dalva Maurícia Ringote Allen
193. Dani Costa
194. Daniel Domingos Maluca
195. Daniel Félix Neto
196. Daniel Manuel Dumba
197. Daniel Tchissinda Mariano
198. Delfim José dos Santos Ndailikana
199. Delfina Naconga
200. Deolinda Biluete Paulo Sanjimba
201. Deolinda Tchocondoca Valiangula
202. Deolindo Quipungo
203. Diabokélua Félix Conceição
204. Didi da Mãe Preta
205. Domingas Garcia
206. Domingas Isaura "Mãe do Povo"
207. Domingos Aionda
208. Domingos Baptista
209. Domingos Campos
210. Domingos da Costa Mesquita
211. Domingos da Silva Neto
212. Domingos de Assunção de Sousa de Lima Viegas
213. Domingos Dionísio "Calado Show"
214. Domingos Ferreira de Andrade
215. Domingos Madeira Pereira
216. Domingos Manuel Eduardo
217. Domingos Pereira dos Santos Júnior
218. Domingos Salvador da Silva
219. Domingos Vieira Vunge
220. Dongala Pedro
221. Edgar da Costa Peres
222. Edgar da Costa Setas Júnior
223. Edine Crespo
224. Edson Macedo
225. Eduardo Augusto Duarte
226. Eduardo Correia de Nascimento Balça
227. Eduardo Custódio Breia
228. Eduardo Nicola Bernardineli
229. Eduardo Nunes Kialanda "Taliban"
230. Elizeu José Sacoji
231. Élvio Pascoal Filipe de Almeida
232. Emília Maria Gonçalves Nunes
233. Emílio Sumbelelo "Dom Emílio Sumbelelo"
234. Engrácia Gonçalves Martins de Sousa "Mingaxi"
235. Erlando Medeiro "Armandão"
236. Esmael Tomás
237. Esperança Jungo
238. Estanislau Marques Tchindecasse "Dom Estanislau Tchindecasse"
239. Esteves Carlos Hilário
240. Etelvino Francisco Diogo
241. Étienne Tshisekedi Wa Mulumba (RDC)
242. Eugénia Ezequiel da Conceição e Almeida da Silva
243. Eugénio Maria Pacelli
244. Eugénio Ndaka Ye Sunga
245. Eunice Paula Figueiredo de Carvalho
246. Eurico Araújo "Boneco"
247. Eurico Manuel
248. Ezequiel Adão Francisco
249. Fátima Maria da Conceição Rodrigues Coelho Martins
250. Faustina Naievela Chiungue
251. Federação de Mulheres Empreendedoras de Angola
252. Feliciano dos Santos Moreira Bastos
253. Felisbela Espírito Santo
254. Felisbela Wegie
255. Felisberto Firmino Cassua
256. Felisberto Gomes "Mavinga"
257. Felizardo Ambrósio
258. Fernanda Cabral de Almeida
259. Fernanda Maria Oliveira Pires Lages
260. Fernando Aires
261. Fernando António Prata
262. Fernando Barbosa "Barbosinha"
263. Fernando de Matos Noé Augusto Tavira
264. Fernando Falcão
265. Fernando Joaquim Roberto
266. Fernando Matos Fernandes
267. Fernando Norberto de Castro
268. Fernando Pedro Gomes
269. Fernando Republicano "Nino Republicano"
270. Fernando Ribeiro Leal
271. Fernando Rocha Paulino Ekuikui
272. Fernando Setas
273. Fernando Xavier Simões
274. Fernando Xili
275. Filipe Diatezua Nsungo Miguel
276. Filipe Vissesse
277. Filomena de Jesus Costa Rosa
278. Filomena Fátima de Carvalho Vaz Velho
279. Filomena José Trindade
280. Filomena Maria Ferreira Neto
281. Filomena Miza Aires
282. Francisca Amélia Ngonga
283. Francisca de Brito
284. Francisco António Santos (FADEPA)
285. Francisco Coelho Matroquela
286. Francisco Comboio
287. Francisco José Miguel "Chico Zé" (Arquitecto)
288. Francisco Mota Lotino Mariano
289. Francisco Vunge Bimba
290. Garcia Muanda
291. Garcia Vieira
292. Germano José Palma Gomes
293. Ghislão Lufemba Luke "Lufemba"
294. Gilberto Moma Capeça
295. Giovani Muachissengue
296. Gonçalves Caxita Txicalo
297. Gonçalves Manuel Afonso Neto "Salas Neto"
298. Gregori Chavlowski
299. Grupo Yaka
300. Gualberto Manuel Amaro Lima Campos
301. Guilherme do Espírito Santo
302. Guilherme Galiano
303. Guilherme Lopes dos Santos
304. Guilherme Sebastião Neto
305. Hélder Manuel Gomes da Costa
306. Hélder Pedro Alicerces Bahu
307. Hélder Tavares Pereira de Sousa
308. Hélio Bruno Ribeiro dos Santos "3xu"
309. Henrique Eduardo "Ngila ya Nganga"
310. Henrique José
311. Henrique Narciso "Dito"
312. Hernâni João Beira Grande
313. Hernâni Ramiro Gomes Santana Freire
314. Hilário Pinto de Andrade Nunes
315. Hito Capitalista
316. Horácio Dá Mesquita
317. Horácio da Silva "Padre Horácio da Silva"
318. Idelberto Manuel Teixeira
319. Ilda Maria Bengue
320. Inácio António Zambeze
321. Inokcelina dos Santos de Carvalho
322. Isabel Barroso da Silva "Tia Belita dos Trapalhões"
323. Isabel de Jesus da Costa Godinho
324. Isabel Manuela André Manuel
325. Isabel Paulo Castelo
326. Isaías Chitombi
327. Isaura Chaves
328. Ivo Manuel Mendes Joaquim
329. Jacinto Pedro Ricardo Figueiredo
330. Jacques Matos Gala
331. Jaime Guimarães Gabriel
332. Januário Joaquim Barbosa "Suslov"
333. Jeremias Bândua
334. Jerónimo Gonga Cassule
335. Jerónimo Mateus Van-Dúnem
336. João Adão da Silva
337. João Bacala
338. João Baptista Domingos Quiosa
339. João Barroso
340. João Brás Vieira Dias Van-Dúnem
341. João Chiputa
342. João Chissina Mabiala
343. João Diogo Gaspar
344. João dos Santos e Costa
345. João Fernando Manuel
346. João Lopes "Ginha"
347. João Lourenço Pedro "Jay Lorenzo"
348. João Manuel Octávio Hossi
349. João Mendes da Silva
350. João Nicolau Gaspar Jerome
351. João Paulino Ngola "Comandante Ngola"
352. João Paulo Suzana
353. João Pereira "Kissonde"
354. João Pereira de Sousa Júnior
355. João Reinaldo Webba "Rey Webba"
356. João Ricardo (futebol)
357. João Rodrigues dos Santos Paula
358. João Tala Sebastião Joaquim
359. Joaquim do Espírito Santo
360. Joaquim Gomes Couxeiro
361. Joaquim José Lunga "Cara Podre"
362. Joaquim Leite Costa
363. Joaquim Neves António
364. Joaquina Milagre Magalhães
365. Joaquinita Nakativa
366. Joice Lussu
367. Joly Makanda
368. Jorge Gabriel Gomes Brito
369. Jorge João Fernandes "Guingui"
370. Jorge Joaquim Mateus
371. Jorge Marques Bela "John Bella"
372. Jorge Sassassa
373. José Agostinho Bravo
374. José António Ferreira Martins
375. José António Valentim dos Santos
376. José Augusto (Banca)
377. José Augusto Cameia Domingos
378. José Belo Bandeira João
379. José Caculo
380. José Carlos de Castro Paiva
381. José Carlos Ilenga "Explosivo"
382. José Cauiza
383. José Charles Davim
384. José da Silva Samukonga
385. José de Freitas Abilheira
386. José de Oliveira de Fontes Pereira
387. José Domingos Andrade
388. José Domingos Calelessa
389. José Domingos Manuel "Manú"
390. José Farto Marques Airosa Ferrão "Zé do Pau"
391. José Homero da Costa Leitão
392. José João da Costa
393. José João Manuel "Zé Keno"
394. José Kaliengue
395. José Luís Cohen
396. José Luís Mateus Alexandre
397. José Manuel Afonso de Vasconcelos
398. José Manuel Cardoso de Lima
399. José Manuel Jesus Sardinha Sousa
400. José Martins (Cubango)
401. José Miranda dos Santos "Chamavo"
402. José Miranda Lando
403. José Morais de Almeida
404. José Moras Cordeiro
405. José Pascoal António Lopes
406. José Paulo Esteves "Paulo Jazz"
407. José Pedro Agostinho de Castro
408. José Pedro de Almeida Fraga Redinha
409. José Récio
410. José Roberto Talaya
411. Josefina dos Santos "Lembinha"
412. Josefina Gomes Varela "Fina"
413. Joseneidy Carnegie Fernandes Carvalho
414. Judith Albino da Costa
415. Júlia Fernanda Chitele
416. Júlia Rosa Agostinho Pereira de Lacerda Gonçalves
417. Justina Cristina Katiti
418. Juvenal Cacoma
419. Katila Mingas
420. Kiala Pierre
421. Kumbi Kilombo Nsingui
422. Laiz Eduardo
423. Lando Filipe "Viper"
424. Laudina de Almeida Pedro "Fofandó"
425. Laurindo Pedro Londa
426. Leda da Silva Neto
427. Leda Macuéria
428. Leogevildo da Costa e Silva
429. Leonardo Europeu Inocêncio
430. Leonel Ditutala Paulo
431. Lesliana Massoxy Amaro Gomes Pereira
432. Liga Angolana de Amizade, Solidariedade e Paz (LAASP)
433. Lilito Floriano Upite Jorge de Freitas
434. Linda Chalker "Baronesa Linda Chalker" (Reino Unido)
435. Liseth Nawanga Satumbo Pena
436. Lizete do Valle Simões
437. Lourenço Reis Esteves
438. Lucas Paulo Kananay
439. Lucília de Almeida Graça
440. Lucrécia Alexandre
441. Luís Augusto Resende
442. Luís Cazengue "Luisinho"
443. Luís Kifas "Sidônio"
444. Luís Mambelo
445. Luís Muteva Nhamutenga
446. Luís Vicente (Refriango)
447. Luísa Gregório
448. Luísa João Mendonça
449. Luísa Maria da Conceição Afonso
450. Lusevikueno João
451. Luzia da Conceição Pitra Milagre
452. Luzizila Kiala "Dom Luzizila Kiala"
453. Makento Lopes
454. Manuel António Alberto
455. Manuel Campo
456. Manuel de Abreu Pereira da Silva
457. Manuel de Almeida Damásio
458. Manuel Diogo Faustino Lourenço "Kwanza"
459. Manuel do Rosário das Neves "Vum-Vum"
460. Manuel Eduardo Bravo
461. Manuel Fernando André
462. Manuel José Carlos
463. Manuel José Fernandes
464. Manuel Maria Teixeira Duarte
465. Manuel Mota
466. Manuel Neto Costa
467. Manuel Pedro Vieira Dias Tomás
468. Manuel Pereira Fernandes Júnior
469. Manuel Quiar (a título póstumo)
470. Manuel Simão (UAN)
471. Manuel Simão Bambila "Irmão Bambila"
472. Manuel Ventura
473. Manuel Vitoriano Sumbula
474. Manuel Watangua
475. Marcelina João Zangui
476. Marcelino Cristóvão Bonzela Franco "Celino"
477. Marcelo Beia
478. Marcy Cláudio Lopes
479. Maria da Conceição Barbosa Rodrigues Mendes
480. Maria da Conceição Eduardo Gomes Ferreira
481. Maria da Conceição Martins da Silva
482. Maria da Conceição Mazissa
483. Maria de Fátima Aleixo
484. Maria Domingas Marques dos Santos Cardoso
485. Maria Fernanda Antunes de Brito
486. Maria Filomena Rios Guimarães
487. Maria Isabel Gomes Godinho de Resende Encoge
488. Maria João Camões
489. Maria La Saleth Torgo
490. Maria Lina Antunes
491. Maria Mafuta Alberto
492. Maria Manuela Coelho
493. Maria Manuela Hung de Oliveira Pinto
494. Maria Manuela Miguel Dias
495. Maria Mateus Prazeres
496. Maria Rosa Ferreira Leite
497. Maria Salomé Inácio
498. Maria Severino Pereira "Tinha"
499. Mário Albano dos Santos
500. Mário Alfredo da Fonseca de Sottomayor Pizarro
501. Mário Augusto (Embaixador)
502. Mário de Azevedo Constantino
503. Mário Queirós Marques
504. Mário Rui Silva
505. Mário Silva (TPA)
506. Marta Maria Manuel da Silva dos Santos
507. Martins Bernardo da Silva Neto
508. Masongi Afonso
509. Mateus "Muanandengue"
510. Mateus Galiano
511. Mateus Webba da Silva
512. Matias Hidinine "Catana"
513. Matuba Kikeba Miezi Donkaditu Filipe
514. Maura de Fátima dos Santos Faial
515. Maurício Agostinho Camuto "Dom Maurício Camuto"
516. Mekuilepy Keutembele
517. Miguel Altino Chantal Gamboa
518. Miguel António Paiva Vicente
519. Miguel Bettencourt Mateus
520. Miguel Dala
521. Miguel Domingos Bembe
522. Miguel Francisco André "Cubano"
523. Miguel Ricardo João "Michel"
524. Mister Kim
525. Moisés Escovaldo António
526. Moisés Sachipangue
527. Moisés Sipopheny "Sete Vidas"
528. Monteiro Garcia
529. Narciso Samuel Luís
530. Natália Nhama
531. Nazareth Neto
532. Nazário Vital
533. Nazim Charania
534. Nelo Jazz "Papá Ngulo"
535. Nelson Sardinha
536. Nelson Ventura
537. Neves Mafuila
538. Nicodemos João Borges Salvador
539. Nicolina de Fátima Narciso Roberto da Cruz
540. Nilza Batalha
541. Nkosi Luyeye
542. Noémia Tavira
543. Norberto Moisés Moma Capeça
544. Norberto Sodré João
545. Nsalambi David
546. Olga Augusto Carlos de Azevedo
547. Oliveira Francisco Joaquim Encoge
548. Orquestra Sinfónica Kaposoca
549. Óscar Manuel Guimarães
550. Palmira Domingos Pascoal Bernardo
551. Palmira Vicente José Tjipilica
552. Pascoal Inácio
553. Pascoal Macosso
554. Pascoal Paulo Manuel "Pelé"
555. Pascoal Wuta M'Polo
556. Paulino Ngola João
557. Paulo Alves "Paulão"
558. Paulo Cahilo
559. Paulo Guga Morais
560. Paulo Inglês (sociólogo)
561. Paulo Jorge Capama
562. Pedro Augusto (à titre posthume)
563. Pedro Carlos Domingos Lemos
564. Pedro da Cunha Neto
565. Pedro Maiangala Puna
566. Pedro Malavo
567. Pedro Mendes da Costa
568. Pedro Miguel Marques Vieira dos Santos
569. Pedro Miguel Neto
570. Pedro Tussamba
571. Pereira Alfredo
572. Peter Hain (Reino Unido)
573. Philippe Frederic
574. Piedoso Chipindo Bonga
575. Pombal João Manuel Maria
576. Poper Achile Gunji Loló
577. Programa Radiofónico "Kudibangela"
578. Quim Fasano "Chico Caxico"
579. Raimundo de Cristo Lino
580. Raquel Pereira Grácio
581. Raul Carlos de Freitas Rodrigues
582. Raúl Diaz-Arguelles (Cuba)
583. Raul Pedro Fernandes
584. Ricardo Job Estévão "Job"
585. Ricardo Lenvo
586. Robert Fowler (Canadá)
587. Roberto Shield de Carvalho
588. Rogério Aires Saturnino de Oliveira
589. Romualdo Correia Francisco Neto "Kaxela"
590. Rosa Raimundo
591. Rosalina Chilombo Sangambo
592. Rui Araújo
593. Rui Orlando Ferreira de Ceita da Silva Xavier
594. Rui Paulo de Andrade Teles Carreira
595. Ruth Madalena Mixinge
596. Sabonete Muankopotola
597. Salvador António
598. Salviano Magalhães
599. Samuel Carlos Vitorino
600. Samuel Chipalavela
601. Santa Simão Pedro
602. Santos Católica
603. Santos Vilola
604. Sebastião de Sousa e Santos Júnior
605. Seca Cassange
606. Sérgio Rodrigues
607. Serpião Tomás "Totó"
608. Severiano André Clemente Kapose
609. Sidónio Gabriel
610. Sidónio Malamba Carvalho Inácio "Malamba"
611. Silvestre Canjovo Lino
612. Silvestre Tulumba Kapose
613. Sílvia Rosa Caica
614. Silvino Durães Moreira Duarte
615. Sílvio Emerson de Sousa Ferreira do Nascimento
616. Simão Pedro Tchihinga
617. Sónia Cunha
618. Teixeira Quarenta
619. Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho
620. Teófilo Moniz
621. Teresa Maria Ramos Nóbrega Teixeira
622. Tomás da Cunha
623. Tomás Faria
624. Turma Cómica dos Segredos
625. Union des Associations Locales d'Angola (AMANGOLA)
626. Valentim Francisco Xavier
627. Vânia Mendes Varela Mesquita "Vânia Varela"
628. Vera Esperança Daves de Sousa
629. Vicência de Brito
630. Victor Aleixo
631. Victor Alexandre Barros
632. Victor João Pereira
633. Victor Sebastião Diogo Nogueira
634. Videira Pedro
635. William Bruno Diogo do Amaral "Bruno M"
636. Wissam Ners
637. Xavier Cafumbia
638. Yaba Pedro Alberto
639. Yamba Garcia
640. Yola Catiana Moreira Araújo "Yola Araújo"
641. Zacarias Mundombe
642. Zeca Sikila Simão Candjuvi
643. Zeferino Zeca Martins "Dom Zeferino Zeca Martins"
644. Zurema Rodrigues