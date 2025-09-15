Angola: Le Président de la République honore 759 autres personnalités

13 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, honorera les 29 et 30 de ce mois, 759 autres personnalités pour leur contribution à la construction de la nation angolaise, à l'occasion du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

La cérémonie, conformément à la loi n° 2/25 du 18 mars instituant la Médaille commémorative de cet anniversaire, récompense les personnalités et groupes dont les actions ont marqué de manière significative l'histoire de l'Angola, en défendant l'indépendance, la paix et le développement.

Comme lors des étapes précédentes, la cérémonie comprend la remise de distinctions dans les catégories Indépendance et Paix et Développement, à des centaines de personnalités nationales et internationales, ainsi qu'à des institutions, mouvements culturels et groupes musicaux qui ont contribué à l'affirmation de l'identité angolaise.

Parmi les personnalités honorées dans la catégorie Indépendance figurent des combattants de la lutte de libération nationale, des dirigeants politiques, des associations, des artistes et des entités étrangères solidaires de la cause angolaise.

La classe Paix et Développement rassemble des individualités issues de divers domaines du savoir, du sport, de la culture, des sciences, des églises, des associations de la société civile, ainsi que de collectifs artistiques et de programmes de communication sociale.

Voici la liste complète :

CLASSE INDÉPENDANCE

1. Abílio Rodrigues da Costa

2. Adão Sebastião Bajanga

3. Adolfo Alberto Novais Victorino

4. Afonso Kutunga

5. Agrupamento Musical "Negoleiros do Ritmo"

6. Alberto José António

7. Álvaro Barreirinhas Cunhal "Álvaro Cunhal"(Portugal)

8. Amadeu Baptista

9. Aníbal Espírito Santo

10. Antero José "Kufuna Yembe"

11. António Burity da Silva (a título póstumo)

12. António de Almeida Santos (Portugal)

13. António Francisco Tomé Namwale

14. António Ngana Matadi

15. António Paulo (Clube Marítimo)

16. António Rosa Coutinho "Almirante Rosa Coutinho" (Portugal)

17. Arlindo do Carmo Pires Barbeitos

18. Associação dos Naturais de Angola "ANANGOLA"

19. Augusto Eduardo Kambua

20. Augusto Loth

21. Aurélio Ngungui

22. Baltazar Pio do Amaral Gourgel

23. Bento Kativa "Sangue Frio"

24. Benvindo João Dembo dos Santos "Sekou Touré"

25. Bernardo Joaquim Silas

26. Bernardo Pombal Neto

27. Beston Cachongo "Kilolo"

28. Bonifácio Kinda "Cantiga"

29. Carlos Africano dos Santos

30. Carlos Moreira Henriques Serrano

31. Certo João Domingos

32. Diogo Feliciano da Silva

33. Domingos Manuel Lisboa

34. Eduardo Correia Rómulo Francisco

35. Emiliana Maria de Lourdes

36. Emmanuel Kunzika

37. Ernesto Melo Antunes (Portugal)

38. Eugénio dos Anjos Rómulo Francisco

39. Fernando Aurélio "Chegará"

40. Fernando Cassumba

41. Fernando Castro Paiva

42. Fernando Fonseca Santos

43. Filipe Mutelembe Samuyoleno

44. Fonseca Lopes Martins "Wochi"

45. Francisco Agostinho Inácio

46. Francisco das Necessidades Ribeiro Castelbranco

47. Francisco Filipe Zau

48. Gaspar Neto "Madiata"

49. Gaspar Vanhale

50. Geraldo Vicente Júnior

51. Guimar António Dias

52. Hermínio Teixeira de Alva Sequeira Bragança

53. Horácio Sikola

54. Humberto do Carmo Alves Machado

55. Inácio Feliciano Pimentel

56. Isaac Kapoco Martins

57. Isaías Kanutula

58. Jacinto Manuel "Braço Armado"

59. Jacinto Sebastião Fernandes

60. Jaime Teixeira de Alva Sequeira Bragança

61. João Castro Lopo

62. João Domingos da Rocha Júnior

63. João Kataleko

64. João Manuel Pataca da Costa

65. Joaquim dos Costa Trindade

66. Jorge Manuel Ribeiro Pessoa

67. Jorge Mateus "Diabo Negro"

68. José Augusto Condez

69. José Augusto da Silva "Zé da Missão"

70. José Bartolomeu Bida

71. José da Silva Maia Ferreira Medeiros Matoso de Andrade

72. José de Almeida Dias

73. José Filipe Chiponga

74. Lamborne João Mateus "Comandante Vimba Messo"

75. Laura Kakunda

76. Leif Biureborgh (Suécia)

77. Liga Nacional Africana

78. Lourdes Capango

79. Lourenço Miguel Neto

80. Lourenço Nicolau Castelbranco do Nascimento

81. Luís Edgar Alves de Ceita

82. Luís Ferreira Carmelino Júnior "Jota"

83. Luís Haileka

84. Luzia Zua

85. Mack Mau

86. Manuel Martinho Campos Samba "Padre Martinho Samba"

87. Manuel Ndumbo

88. Manuel Pedro Kondua "Kantinflas"

89. Manuel Ramos da Cruz

90. Manuel Rodrigues Boal

91. Manuel Soares Gomes "Diabo Negro"

92. Marcos Almeida "Kito"

93. Mário de Nazaré Vieira Dias Van-Dúnem

94. Miguel Samuel Gaspar

95. Muhongo Tchicanha "Nacional"

96. Nascimento Handukeme

97. Nicho Sequeira

98. Olímpio Van-Dúnem Silva

99. Paul Staal (Holanda)

100. Paulino Adriano Tyova

101. Pedro Alberto Kubango

102. Pedro André Tati Mafuca

103. Sanda Martins

104. Sebastião Garrido "Che Guevara"

105. Sebastião João da Costa

106. Sérgio Vilarigues (Portugal)

107. Siete Bosgra (Holanda)

108. Silva Bento Caposso "Sibeca"

109. Tavares Jamba

110. Teresa Namanawa Kakunda

111. Tomás Sebastião dos Santos "Tonix"

112. Tomaz Jorge Vieira da Cruz

113. Victoriana Cardean Fernandes Lavres

114. Vital Martins Moreira (Portugal)

115. Waldemar Sequeira

CLASSE PAIX ET DÉVELOPPEMENT

1. Abel João da Costa

2. Abel Ulundu

3. Abraão Mulangi

4. Abreu Castelo Vieira Paxe

5. Acúrio Silva

6. Adão Avelino Manuel

7. Adão Chiovo

8. Adão Manuel Rodrigues "Maló"

9. Adão Mateus Diogo Simão

10. Adão Neto

11. Adelaide de Fátima dos Santos Fernandes de Carvalho

12. Adelaide Tomás Manuel

13. Adelino Paulino Fernando

14. Adilson Tito de Sousa "Nino Jazz"

15. Adriano Dokas "Ndaka Yo Wiñi"

16. Afonso Dala Coxi Fula

17. Afonso Mbidingani

18. Afonso Rodrigues Sukumula "Ngola Yetu"

19. Agostinho André de Carvalho Fernandes

20. Agostinho António Pereira Garcia

21. Agostinho Dias Pedro Gaspar

22. Agrupamento Musical "Army Squad"

23. Agrupamento Musical "Duo Ouro Negro"

24. Agrupamento Musical "Merengues"

25. Agrupamento Musical "Os Versáteis"

26. Aguinaldo Guedes da Costa Cristóvão

27. Aida Guerra de Menezes

28. Aida Maria Silveiro Pinto Pegado

29. Aires Manuel Araújo Veloso

30. Aide pour le Développement du Peuple par le Peuple (ADPP)

31. Albano da Silva Lussati

32. Albano Neves e Sousa

33. Alberto Almeida e Sousa

34. Alberto de Carvalho "Ginguba"

35. Alberto Jaime

36. Alberto Malenga

37. Alberto Sabonete

38. Alcina Lopes da Cunha Kindanda

39. Alcino dos Prazeres Izata

40. Alexandre Cose

41. Alexandre Luís de Brito Teixeira de Sousa e Andrade

42. Alfredo Dombe

43. Alfredo Gabriel Buza

44. Altino Sapalalo "Bock"

45. Álvaro Fernandes de Sousa "Alvarito"

46. Álvaro Pacheco dos Santos "Bito Pacheco"

47. Amadeu Francisco de Almeida

48. Amaral Baptista

49. Amélia Agria Russo

50. Américo Gonçalves

51. Ana Adão da Silva

52. Ana Isabel (atletismo)

53. Ana Maria Manuel João Taveira José

54. Ana Paula Sebastião

55. Ana Soraya Marques

56. Anabela Etianeth Ferreira Bento "Noite e Dia"

57. Anabela Mendes Vidinhas

58. Anabela Soares Brito Fonseca

59. Analtina Dias

60. André Alfredo Neto "Kulaya"

61. Anércio do Sacramento e Silva Cadete

62. Ângela Sónia Monteiro Cardoso

63. Ângelo João Pereira Ribeiro

64. Aníbal Octávio Teixeira da Silva

65. Antero Morais Vieira

66. Antoine Abboud

67. Antónia Domingos de Lima Afonso

68. António Agostinho dos Santos (MAPTSS)

69. António Álvaro de Melo Cristina Agante

70. António André Chivanga Barros

71. António Augusto "Abunda Lembua"

72. António Augusto Fernandes Alves de Oliveira

73. António Barroso Mangueira

74. António Cadialumbo

75. António Carlos Duarte Quaresma

76. António Chicapa Dovala

77. António Conceição (Cuanza-Sul)

78. António de Carvalho Bettencourt

79. António dos Santos Neto "Legalize"

80. António Duarte Gomes

81. António Feliciano Dias dos Santos "Kidá"

82. António Felismino

83. António Fernandes Alves Leite

84. António Fernando Neto da Costa

85. António Fernando Rodrigues Belsa da Costa

86. António Francisco Afonso

87. António Francisco de Andrade

88. António Francisco Jaca "Dom António Jaca"

89. António Francisco Luís do Carmo Neto

90. António Francisco Sabalo

91. António Gonçalves de Carvalho Leitão Ribeiro

92. António Gonga

93. António Guebe

94. António João Cachimano

95. António João Soares dos Santos

96. António José Augusto "Tony Nguxi"

97. António José da Silva

98. António José de Sousa "Tozé"

99. António José Mateus Gomes de Macedo

100. António José Soares Coelho Cunha

101. António Kambinda

102. António Lobo do Nascimento

103. António Luís Machado

104. António Manuel Gime

105. António Nascimento Pegado

106. António Neto "Miúdo Neto"

107. António Paulo Salvador "Gasolina"

108. António Pedro (Procuradoria Militar)

109. António Sales Lemos Miguel

110. António Simão Leitão Ribeiro

111. António Vissandule

112. Arcanjo Custódio

113. Ariovalda Eulália Gabriel "Ary"

114. Arlette Marques

115. Armando Manuel Njelepete

116. Arminda Eduardo Vita

117. Armindo Gideão Jelembi

118. Arsénio Sebastião Cabungula "Love Cabungula"

119. Artur Domingos Gunza

120. Artur Santos Vinama

121. Asdrúbal Rebelo Pereira da Silva

122. Association des Jeunes Provenant de la Zambie (AJAPRAZ)

123. Atanas Bostandjiev

124. Augusta Manuel Bendito Paca

125. Augusto de Almeida Paulino Neto

126. Augusto João "Gasolina"

127. Augusto Manuel Gonçalves Lourenço

128. Augusto Pedro Ramos

129. Aurélio Correia

130. Aurélio Segunda

131. Avelino Viegas

132. Avis Agostinho Vieira

133. Baló Januário

134. Baltazar da Silva "Missoje"

135. Baltazar Diogo Cristóvão

136. Bebé Matos

137. Bela Mariza Santos de Jesus Ferreira

138. Bendinho Freitas Miguel Eduardo

139. Benjamim Alvarault Castello

140. Benjamim João Ucuahamba "Benjamim Avô"

141. Bento Luembe Paulino

142. Bernardo André

143. Bernardo Capeio Adelino

144. Bernardo Jamba

145. Bernardo Leitão Francisco Diogo "Lelu Kizua"

146. Bernardo Manuel Pascoal "Kadionga"

147. Bernardo Mussonde

148. Branca Mateus Afonso

149. Brito João Cutua Capouco

150. Camilo Simão Ferreira Ceita

151. Cândido João Gomes

152. Cândido José Machado

153. Carla Cristina Vilarinho de Sousa Queiroz

154. Carla Olívia de Lima Sousa Barbosa

155. Carlo Maurício Wambiri Furtado "Heavy C"

156. Carlos Agostinho Jorge

157. Carlos Alberto Gregório dos Santos

158. Carlos Alberto Loureiro Alves

159. Carlos Armando Albino

160. Carlos Claver Yoba

161. Carlos Edilson Alcântara Morais

162. Carlos Ferrão

163. Carlos José Manuel

164. Carlos José Martins do Amaral

165. Carlos Manuel de Carvalho Rodrigues

166. Carlos Miguel de Sousa Filipe

167. Carlos Morgado

168. Carlos Rosa Lopes

169. Carlota Antónia Adriano Bernardo "Carlota"

170. Carlota Ginga Amaral

171. Cármen Maria Duarte

172. Carolina Cerqueira

173. Carolina Manuel Bota

174. Castro Mateus Samutxieque

175. Catarino Jorge Calado Fontes Pereira

176. Celestino Manuel

177. Cesaltina Abreu

178. Cesário Martins

179. Claudina Luzia Pipa Manuel

180. Cláudio Aguiar

181. Cleber Corrêa

182. Clemente Pedro Francisco Camenha

183. Cléofas Silinge

184. Constantina Pereira Furtado Machado

185. Constantino Dala "Assobio da Bala"

186. Correia Fernandes Bartolomeu

187. Cosme Joaquim

188. Costa José Kambwandy

189. Crispim Maninita Issala

190. Cristina Leite Velho

191. Cristina Miranda

192. Dalva Maurícia Ringote Allen

193. Dani Costa

194. Daniel Domingos Maluca

195. Daniel Félix Neto

196. Daniel Manuel Dumba

197. Daniel Tchissinda Mariano

198. Delfim José dos Santos Ndailikana

199. Delfina Naconga

200. Deolinda Biluete Paulo Sanjimba

201. Deolinda Tchocondoca Valiangula

202. Deolindo Quipungo

203. Diabokélua Félix Conceição

204. Didi da Mãe Preta

205. Domingas Garcia

206. Domingas Isaura "Mãe do Povo"

207. Domingos Aionda

208. Domingos Baptista

209. Domingos Campos

210. Domingos da Costa Mesquita

211. Domingos da Silva Neto

212. Domingos de Assunção de Sousa de Lima Viegas

213. Domingos Dionísio "Calado Show"

214. Domingos Ferreira de Andrade

215. Domingos Madeira Pereira

216. Domingos Manuel Eduardo

217. Domingos Pereira dos Santos Júnior

218. Domingos Salvador da Silva

219. Domingos Vieira Vunge

220. Dongala Pedro

221. Edgar da Costa Peres

222. Edgar da Costa Setas Júnior

223. Edine Crespo

224. Edson Macedo

225. Eduardo Augusto Duarte

226. Eduardo Correia de Nascimento Balça

227. Eduardo Custódio Breia

228. Eduardo Nicola Bernardineli

229. Eduardo Nunes Kialanda "Taliban"

230. Elizeu José Sacoji

231. Élvio Pascoal Filipe de Almeida

232. Emília Maria Gonçalves Nunes

233. Emílio Sumbelelo "Dom Emílio Sumbelelo"

234. Engrácia Gonçalves Martins de Sousa "Mingaxi"

235. Erlando Medeiro "Armandão"

236. Esmael Tomás

237. Esperança Jungo

238. Estanislau Marques Tchindecasse "Dom Estanislau Tchindecasse"

239. Esteves Carlos Hilário

240. Etelvino Francisco Diogo

241. Étienne Tshisekedi Wa Mulumba (RDC)

242. Eugénia Ezequiel da Conceição e Almeida da Silva

243. Eugénio Maria Pacelli

244. Eugénio Ndaka Ye Sunga

245. Eunice Paula Figueiredo de Carvalho

246. Eurico Araújo "Boneco"

247. Eurico Manuel

248. Ezequiel Adão Francisco

249. Fátima Maria da Conceição Rodrigues Coelho Martins

250. Faustina Naievela Chiungue

251. Federação de Mulheres Empreendedoras de Angola

252. Feliciano dos Santos Moreira Bastos

253. Felisbela Espírito Santo

254. Felisbela Wegie

255. Felisberto Firmino Cassua

256. Felisberto Gomes "Mavinga"

257. Felizardo Ambrósio

258. Fernanda Cabral de Almeida

259. Fernanda Maria Oliveira Pires Lages

260. Fernando Aires

261. Fernando António Prata

262. Fernando Barbosa "Barbosinha"

263. Fernando de Matos Noé Augusto Tavira

264. Fernando Falcão

265. Fernando Joaquim Roberto

266. Fernando Matos Fernandes

267. Fernando Norberto de Castro

268. Fernando Pedro Gomes

269. Fernando Republicano "Nino Republicano"

270. Fernando Ribeiro Leal

271. Fernando Rocha Paulino Ekuikui

272. Fernando Setas

273. Fernando Xavier Simões

274. Fernando Xili

275. Filipe Diatezua Nsungo Miguel

276. Filipe Vissesse

277. Filomena de Jesus Costa Rosa

278. Filomena Fátima de Carvalho Vaz Velho

279. Filomena José Trindade

280. Filomena Maria Ferreira Neto

281. Filomena Miza Aires

282. Francisca Amélia Ngonga

283. Francisca de Brito

284. Francisco António Santos (FADEPA)

285. Francisco Coelho Matroquela

286. Francisco Comboio

287. Francisco José Miguel "Chico Zé" (Arquitecto)

288. Francisco Mota Lotino Mariano

289. Francisco Vunge Bimba

290. Garcia Muanda

291. Garcia Vieira

292. Germano José Palma Gomes

293. Ghislão Lufemba Luke "Lufemba"

294. Gilberto Moma Capeça

295. Giovani Muachissengue

296. Gonçalves Caxita Txicalo

297. Gonçalves Manuel Afonso Neto "Salas Neto"

298. Gregori Chavlowski

299. Grupo Yaka

300. Gualberto Manuel Amaro Lima Campos

301. Guilherme do Espírito Santo

302. Guilherme Galiano

303. Guilherme Lopes dos Santos

304. Guilherme Sebastião Neto

305. Hélder Manuel Gomes da Costa

306. Hélder Pedro Alicerces Bahu

307. Hélder Tavares Pereira de Sousa

308. Hélio Bruno Ribeiro dos Santos "3xu"

309. Henrique Eduardo "Ngila ya Nganga"

310. Henrique José

311. Henrique Narciso "Dito"

312. Hernâni João Beira Grande

313. Hernâni Ramiro Gomes Santana Freire

314. Hilário Pinto de Andrade Nunes

315. Hito Capitalista

316. Horácio Dá Mesquita

317. Horácio da Silva "Padre Horácio da Silva"

318. Idelberto Manuel Teixeira

319. Ilda Maria Bengue

320. Inácio António Zambeze

321. Inokcelina dos Santos de Carvalho

322. Isabel Barroso da Silva "Tia Belita dos Trapalhões"

323. Isabel de Jesus da Costa Godinho

324. Isabel Manuela André Manuel

325. Isabel Paulo Castelo

326. Isaías Chitombi

327. Isaura Chaves

328. Ivo Manuel Mendes Joaquim

329. Jacinto Pedro Ricardo Figueiredo

330. Jacques Matos Gala

331. Jaime Guimarães Gabriel

332. Januário Joaquim Barbosa "Suslov"

333. Jeremias Bândua

334. Jerónimo Gonga Cassule

335. Jerónimo Mateus Van-Dúnem

336. João Adão da Silva

337. João Bacala

338. João Baptista Domingos Quiosa

339. João Barroso

340. João Brás Vieira Dias Van-Dúnem

341. João Chiputa

342. João Chissina Mabiala

343. João Diogo Gaspar

344. João dos Santos e Costa

345. João Fernando Manuel

346. João Lopes "Ginha"

347. João Lourenço Pedro "Jay Lorenzo"

348. João Manuel Octávio Hossi

349. João Mendes da Silva

350. João Nicolau Gaspar Jerome

351. João Paulino Ngola "Comandante Ngola"

352. João Paulo Suzana

353. João Pereira "Kissonde"

354. João Pereira de Sousa Júnior

355. João Reinaldo Webba "Rey Webba"

356. João Ricardo (futebol)

357. João Rodrigues dos Santos Paula

358. João Tala Sebastião Joaquim

359. Joaquim do Espírito Santo

360. Joaquim Gomes Couxeiro

361. Joaquim José Lunga "Cara Podre"

362. Joaquim Leite Costa

363. Joaquim Neves António

364. Joaquina Milagre Magalhães

365. Joaquinita Nakativa

366. Joice Lussu

367. Joly Makanda

368. Jorge Gabriel Gomes Brito

369. Jorge João Fernandes "Guingui"

370. Jorge Joaquim Mateus

371. Jorge Marques Bela "John Bella"

372. Jorge Sassassa

373. José Agostinho Bravo

374. José António Ferreira Martins

375. José António Valentim dos Santos

376. José Augusto (Banca)

377. José Augusto Cameia Domingos

378. José Belo Bandeira João

379. José Caculo

380. José Carlos de Castro Paiva

381. José Carlos Ilenga "Explosivo"

382. José Cauiza

383. José Charles Davim

384. José da Silva Samukonga

385. José de Freitas Abilheira

386. José de Oliveira de Fontes Pereira

387. José Domingos Andrade

388. José Domingos Calelessa

389. José Domingos Manuel "Manú"

390. José Farto Marques Airosa Ferrão "Zé do Pau"

391. José Homero da Costa Leitão

392. José João da Costa

393. José João Manuel "Zé Keno"

394. José Kaliengue

395. José Luís Cohen

396. José Luís Mateus Alexandre

397. José Manuel Afonso de Vasconcelos

398. José Manuel Cardoso de Lima

399. José Manuel Jesus Sardinha Sousa

400. José Martins (Cubango)

401. José Miranda dos Santos "Chamavo"

402. José Miranda Lando

403. José Morais de Almeida

404. José Moras Cordeiro

405. José Pascoal António Lopes

406. José Paulo Esteves "Paulo Jazz"

407. José Pedro Agostinho de Castro

408. José Pedro de Almeida Fraga Redinha

409. José Récio

410. José Roberto Talaya

411. Josefina dos Santos "Lembinha"

412. Josefina Gomes Varela "Fina"

413. Joseneidy Carnegie Fernandes Carvalho

414. Judith Albino da Costa

415. Júlia Fernanda Chitele

416. Júlia Rosa Agostinho Pereira de Lacerda Gonçalves

417. Justina Cristina Katiti

418. Juvenal Cacoma

419. Katila Mingas

420. Kiala Pierre

421. Kumbi Kilombo Nsingui

422. Laiz Eduardo

423. Lando Filipe "Viper"

424. Laudina de Almeida Pedro "Fofandó"

425. Laurindo Pedro Londa

426. Leda da Silva Neto

427. Leda Macuéria

428. Leogevildo da Costa e Silva

429. Leonardo Europeu Inocêncio

430. Leonel Ditutala Paulo

431. Lesliana Massoxy Amaro Gomes Pereira

432. Liga Angolana de Amizade, Solidariedade e Paz (LAASP)

433. Lilito Floriano Upite Jorge de Freitas

434. Linda Chalker "Baronesa Linda Chalker" (Reino Unido)

435. Liseth Nawanga Satumbo Pena

436. Lizete do Valle Simões

437. Lourenço Reis Esteves

438. Lucas Paulo Kananay

439. Lucília de Almeida Graça

440. Lucrécia Alexandre

441. Luís Augusto Resende

442. Luís Cazengue "Luisinho"

443. Luís Kifas "Sidônio"

444. Luís Mambelo

445. Luís Muteva Nhamutenga

446. Luís Vicente (Refriango)

447. Luísa Gregório

448. Luísa João Mendonça

449. Luísa Maria da Conceição Afonso

450. Lusevikueno João

451. Luzia da Conceição Pitra Milagre

452. Luzizila Kiala "Dom Luzizila Kiala"

453. Makento Lopes

454. Manuel António Alberto

455. Manuel Campo

456. Manuel de Abreu Pereira da Silva

457. Manuel de Almeida Damásio

458. Manuel Diogo Faustino Lourenço "Kwanza"

459. Manuel do Rosário das Neves "Vum-Vum"

460. Manuel Eduardo Bravo

461. Manuel Fernando André

462. Manuel José Carlos

463. Manuel José Fernandes

464. Manuel Maria Teixeira Duarte

465. Manuel Mota

466. Manuel Neto Costa

467. Manuel Pedro Vieira Dias Tomás

468. Manuel Pereira Fernandes Júnior

469. Manuel Quiar (a título póstumo)

470. Manuel Simão (UAN)

471. Manuel Simão Bambila "Irmão Bambila"

472. Manuel Ventura

473. Manuel Vitoriano Sumbula

474. Manuel Watangua

475. Marcelina João Zangui

476. Marcelino Cristóvão Bonzela Franco "Celino"

477. Marcelo Beia

478. Marcy Cláudio Lopes

479. Maria da Conceição Barbosa Rodrigues Mendes

480. Maria da Conceição Eduardo Gomes Ferreira

481. Maria da Conceição Martins da Silva

482. Maria da Conceição Mazissa

483. Maria de Fátima Aleixo

484. Maria Domingas Marques dos Santos Cardoso

485. Maria Fernanda Antunes de Brito

486. Maria Filomena Rios Guimarães

487. Maria Isabel Gomes Godinho de Resende Encoge

488. Maria João Camões

489. Maria La Saleth Torgo

490. Maria Lina Antunes

491. Maria Mafuta Alberto

492. Maria Manuela Coelho

493. Maria Manuela Hung de Oliveira Pinto

494. Maria Manuela Miguel Dias

495. Maria Mateus Prazeres

496. Maria Rosa Ferreira Leite

497. Maria Salomé Inácio

498. Maria Severino Pereira "Tinha"

499. Mário Albano dos Santos

500. Mário Alfredo da Fonseca de Sottomayor Pizarro

501. Mário Augusto (Embaixador)

502. Mário de Azevedo Constantino

503. Mário Queirós Marques

504. Mário Rui Silva

505. Mário Silva (TPA)

506. Marta Maria Manuel da Silva dos Santos

507. Martins Bernardo da Silva Neto

508. Masongi Afonso

509. Mateus "Muanandengue"

510. Mateus Galiano

511. Mateus Webba da Silva

512. Matias Hidinine "Catana"

513. Matuba Kikeba Miezi Donkaditu Filipe

514. Maura de Fátima dos Santos Faial

515. Maurício Agostinho Camuto "Dom Maurício Camuto"

516. Mekuilepy Keutembele

517. Miguel Altino Chantal Gamboa

518. Miguel António Paiva Vicente

519. Miguel Bettencourt Mateus

520. Miguel Dala

521. Miguel Domingos Bembe

522. Miguel Francisco André "Cubano"

523. Miguel Ricardo João "Michel"

524. Mister Kim

525. Moisés Escovaldo António

526. Moisés Sachipangue

527. Moisés Sipopheny "Sete Vidas"

528. Monteiro Garcia

529. Narciso Samuel Luís

530. Natália Nhama

531. Nazareth Neto

532. Nazário Vital

533. Nazim Charania

534. Nelo Jazz "Papá Ngulo"

535. Nelson Sardinha

536. Nelson Ventura

537. Neves Mafuila

538. Nicodemos João Borges Salvador

539. Nicolina de Fátima Narciso Roberto da Cruz

540. Nilza Batalha

541. Nkosi Luyeye

542. Noémia Tavira

543. Norberto Moisés Moma Capeça

544. Norberto Sodré João

545. Nsalambi David

546. Olga Augusto Carlos de Azevedo

547. Oliveira Francisco Joaquim Encoge

548. Orquestra Sinfónica Kaposoca

549. Óscar Manuel Guimarães

550. Palmira Domingos Pascoal Bernardo

551. Palmira Vicente José Tjipilica

552. Pascoal Inácio

553. Pascoal Macosso

554. Pascoal Paulo Manuel "Pelé"

555. Pascoal Wuta M'Polo

556. Paulino Ngola João

557. Paulo Alves "Paulão"

558. Paulo Cahilo

559. Paulo Guga Morais

560. Paulo Inglês (sociólogo)

561. Paulo Jorge Capama

562. Pedro Augusto (à titre posthume)

563. Pedro Carlos Domingos Lemos

564. Pedro da Cunha Neto

565. Pedro Maiangala Puna

566. Pedro Malavo

567. Pedro Mendes da Costa

568. Pedro Miguel Marques Vieira dos Santos

569. Pedro Miguel Neto

570. Pedro Tussamba

571. Pereira Alfredo

572. Peter Hain (Reino Unido)

573. Philippe Frederic

574. Piedoso Chipindo Bonga

575. Pombal João Manuel Maria

576. Poper Achile Gunji Loló

577. Programa Radiofónico "Kudibangela"

578. Quim Fasano "Chico Caxico"

579. Raimundo de Cristo Lino

580. Raquel Pereira Grácio

581. Raul Carlos de Freitas Rodrigues

582. Raúl Diaz-Arguelles (Cuba)

583. Raul Pedro Fernandes

584. Ricardo Job Estévão "Job"

585. Ricardo Lenvo

586. Robert Fowler (Canadá)

587. Roberto Shield de Carvalho

588. Rogério Aires Saturnino de Oliveira

589. Romualdo Correia Francisco Neto "Kaxela"

590. Rosa Raimundo

591. Rosalina Chilombo Sangambo

592. Rui Araújo

593. Rui Orlando Ferreira de Ceita da Silva Xavier

594. Rui Paulo de Andrade Teles Carreira

595. Ruth Madalena Mixinge

596. Sabonete Muankopotola

597. Salvador António

598. Salviano Magalhães

599. Samuel Carlos Vitorino

600. Samuel Chipalavela

601. Santa Simão Pedro

602. Santos Católica

603. Santos Vilola

604. Sebastião de Sousa e Santos Júnior

605. Seca Cassange

606. Sérgio Rodrigues

607. Serpião Tomás "Totó"

608. Severiano André Clemente Kapose

609. Sidónio Gabriel

610. Sidónio Malamba Carvalho Inácio "Malamba"

611. Silvestre Canjovo Lino

612. Silvestre Tulumba Kapose

613. Sílvia Rosa Caica

614. Silvino Durães Moreira Duarte

615. Sílvio Emerson de Sousa Ferreira do Nascimento

616. Simão Pedro Tchihinga

617. Sónia Cunha

618. Teixeira Quarenta

619. Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho

620. Teófilo Moniz

621. Teresa Maria Ramos Nóbrega Teixeira

622. Tomás da Cunha

623. Tomás Faria

624. Turma Cómica dos Segredos

625. Union des Associations Locales d'Angola (AMANGOLA)

626. Valentim Francisco Xavier

627. Vânia Mendes Varela Mesquita "Vânia Varela"

628. Vera Esperança Daves de Sousa

629. Vicência de Brito

630. Victor Aleixo

631. Victor Alexandre Barros

632. Victor João Pereira

633. Victor Sebastião Diogo Nogueira

634. Videira Pedro

635. William Bruno Diogo do Amaral "Bruno M"

636. Wissam Ners

637. Xavier Cafumbia

638. Yaba Pedro Alberto

639. Yamba Garcia

640. Yola Catiana Moreira Araújo "Yola Araújo"

641. Zacarias Mundombe

642. Zeca Sikila Simão Candjuvi

643. Zeferino Zeca Martins "Dom Zeferino Zeca Martins"

644. Zurema Rodrigues

