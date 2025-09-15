Angola: Petro remporte la Super-coupe grâce au doublé de Tiago Reis

Luanda — Petro de Luanda a remporté sa septième Super-coupe de football ce samedi, en s'imposant 3-1 face au Kabuscorp do Palanca au stade 22 de Junho de la capitale angolaise.

Les « Tricolores » ont remporté leur première Super-coupe en 1988 et leur avant-dernière en 2024.

Tiago Reis, attaquant brésilien de 26 ans provenant du Desportivo Chaves (Portugal), a marqué à la 38e minute, sur un centre de Hossi, suite à une erreur de Rachon, le gardien de Palanca, et à la 57e minute (2-0), cette fois sur une passe du milieu de terrain Gilberto.

Résiliente, l'équipe de Kabuscorp a tout de même réduit l'écart à la 75e minute par Nkunku, une action largement imputable à Hugo Marques, qui, mal jugé, a laissé le ballon finir dans ses propres filets (2-1).

Le défenseur central de Kabuscorp do Palanca, Lito, a manqué de chance en dégageant une passe et a trompé son gardien, qui n'a vu le ballon que dans les filets, incapable de le repousser, scellant score 1-3.

Petro a ainsi remporté son septième titre lors de cette compétition d'ouverture de la saison, tandis que Kabuscorp do Palanca n'a soulevé le trophée qu'une seule fois, en 2014, en s'imposant face à ce même adversaire sur le même score.