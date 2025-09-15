Afrique: L'Angola décroche le bronze au Championnat d'Afrique junior féminin de handball

Luanda — L'Angola a remporté samedi la médaille de bronze au Championnat d'Afrique junior féminin de handball, en battant la Tunisie 26-22, terminant ainsi troisième de la compétition continentale, qui se termine ce dimanche à Oran, en Algérie.
L'équipe nationale menait d'un but d'écart (14-13) à la mi-temps.
Vendredi, elle s'est inclinée face à l'Égypte 25-26 après prolongation.
À la phase régulière, l'équipe de José Chuma s'était inclinée face à l'Algérie, pays hôte, 16-23.
Précédemment, l'Angola avait battu le Mali 42-12, puis le Kenya 42-26.
L'Angola a débuté sa participation par une défaite 26-21 contre la Guinée.
En finale de ce 32e Championnat d'Afrique, la Guinée et l'Égypte s'affronteront ce soir.
Les éléments suivants ont fait partie de l'équipe nationale :
Gardiennes de but - Daniela Neto et Kélvia Domingos
Pivots - Alfa Viol, Patrícia Paulino et Getiame Cassoma
Centres - Vilma Manuel, Beatriz Pereira et Augusta Anjos
Arrière gauche - Isabel Cateco et Constantina Domingos
Arrière droit - Letícia Costa, Balbina Muanda, Carla Lussende et Arisia Malawi
Aile gauche - Adélia Almeida
Ailier droit - Rubi Bumba