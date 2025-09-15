Angola: Un renforcement de la surveillance est préconisé pour limiter les pressions sur la biodiversité

Lubango — Le ministère de l'Environnement a souligné vendredi à Lubango la nécessité d'un renforcement de la surveillance environnementale afin de limiter les multiples pressions qui menacent la conservation de la biodiversité nationale.

C'est ce qu'a déclaré Alice Capita, responsable du Département de recherche sur la biodiversité et les écosystèmes à l'Institut national de la biodiversité et des aires de conservation.

Elle a souligné que l'augmentation des pratiques humaines perturbatrices, le changement climatique et la surexploitation des ressources naturelles constituent des menaces pour la biodiversité.

Capita a également évoqué l'expansion agricole non planifiée, l'exploitation forestière illégale, le braconnage et la pression urbaine sur les zones écologiquement sensibles comme d'autres facteurs ayant entraîné le déclin des espèces et la dégradation des habitats.

Capita a affirmé que le processus d'élaboration du rapport constitue un moment de réflexion et de concertation, visant à identifier les principaux défis et à définir des pistes pour assurer une gestion durable des écosystèmes.

Elle a expliqué que la collecte des contributions des différentes parties prenantes nationales renforcera les engagements de l'Angola envers la Convention sur la diversité biologique et permettra d'aligner les stratégies locales sur les objectifs mondiaux de conservation.

La responsable a finalement plaidé pour l'adoption de mesures concrètes, telles que le renforcement de la surveillance, la promotion de la recherche scientifique et la sensibilisation de la communauté, afin de garantir que la biodiversité demeure un atout essentiel pour le développement durable du pays.