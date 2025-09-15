Afrique: L'entraîneur espagnol au service de Petro célèbre son premier titre en Afrique

Luanda — L'entraîneur de l'équipe senior de football de Petro de Luanda, l'Espagnol Franc Artiga, a exprimé sa satisfaction d'avoir remporté son premier titre africain, grâce à une victoire 3-1 contre Kabuscorp do Palanca en super-coupe.

S'adressant à la presse à l'issue de son premier match en compétition nationale, disputé au stade 22 de Junho de la capitale, il a déclaré que c'était une grande joie pour tout entraîneur de débuter une saison de cette façon.

« Je suis heureux de ce premier titre en Afrique, pour mon premier match officiel après de nombreuses années en Europe », a-t-il souligné.

L'entraîneur a affirmé qu'il travaillerait dur pour que Petro de Luanda devienne champion de la Ligue des champions africaine cette année.

Il a indiqué que, malgré la célébration de la victoire, son attention se porterait rapidement sur les prochains matchs, comme le Championnat national dit « Girabola » 2025-26, qui débutera le 20.

L'entraîneur de Kabuscorp do Palanca, Beto Bianchi, a quant à lui reconnu les erreurs défensives et souligné l'impact de l'absence de joueurs clés de l'équipe pour des raisons administratives.

Il a néanmoins salué le dévouement et l'attitude de ses joueurs, tout en admettant des baisses de concentration à des moments cruciaux du match.

« Je pense que l'équipe a eu le bon état d'esprit et a été à la hauteur en finale, mais nous avons été gravement fautifs en encaissant trois buts. Cela n'enlève rien à la victoire méritée de Petro, qui a mieux contrôlé le jeu et s'est également créé des occasions franches de marquer », a-t-il reconnu.

Le joueur hispano-brésilien a particulièrement déploré les deux premiers buts encaissés, qu'il a qualifiés d'« évitables » et résultant d'un manque de concentration typique de ce début de saison.

Pour l'entraîneur, l'adversaire était plus concentré et a fait preuve d'une plus grande intensité.

Le professionnel, qui a déjà entraîné Petro de Luanda, a déploré l'absence de nombreux joueurs sous contrat. Malgré une collaboration avec le groupe, des contretemps ont été constatés le jour du match en raison de problèmes de documentation.

« Quatre joueurs qui s'entraînaient pendant la semaine pour intégrer le onze de départ ont finalement été écartés », a-t-il rappelé.

Parmi les joueurs empêchés figurent Lucas, Serginho, Beny-Papel et Adibouyou. Selon le staff technique, leur documentation devrait être finalisée la semaine prochaine.