Afrique Australe: Des écrivains angolais et mozambicains lancent une anthologie à Maputo

Luanda — Les écrivains et journalistes Israel Campos, d'Angola, et Eduardo Quive, du Mozambique, lanceront, le 27 de ce mois, à Maputo, la capitale mozambicaine, une anthologie en prose intitulée "Construir amanhã com barro de dentro - Vozes da pós-independência" (Construire demain avec de l'argile de l'intérieur - Voix de l'après-indépendance ».

Selon un communiqué de presse parvenu ce mardi à l'ANGOP, l'ouvrage comprend 19 contes écrits par des écrivains des pays africains lusophones (PALOP), notamment l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et São Tomé-et-Principe.

L'anthologie réunit des écrivains des PALOP, qui célèbrent ensemble leurs 50 ans d'indépendance.

Ces auteurs sont des écrivains nés après l'indépendance, pour la plupart des références de la littérature africaine contemporaine, ainsi que d'autres auteurs prometteurs dont le talent est reconnu.

Outre Israel Campos, l'ouvrage a réuni trois autres écrivains angolais : Oliver Quiteculo, Rosa Soares et Sérgio Fernandes.

L'initiative a également impliqué trois écrivains du Cap-Vert, autant de São Tomé-et-Principe, quatre de Guinée-Bissau et autant du Mozambique.

L'anthologie est préfacé par l'écrivaine mozambicaine Paulina Chiziane et Inocência Mata, professeure de littérature et d'études culturelles à l'Université de Lisbonne.

Pour Inocência Mata, cette anthologie invite le lecteur à lire lentement, à échanger des voix et à écouter le silence.

« Au fil de ces pages, nous trouverons des mots qui blessent et dérangent, mais aussi qui motivent, qui donnent de l'espoir », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les auteurs de l'anthologie sont attentifs aux fractures et aux silences qui s'ouvrent devant eux, racontant le présent avec une lucidité amère. « Ils ne célèbrent pas, ils dénoncent».

Le lancement sera soutenu par la plateforme numérique mozambicaine Catalogus, en partenariat avec Camões, le Centre culturel portugais de Maputo.

Israel Campos est un journaliste et écrivain angolais, lauréat de la 2e édition du Prix littéraire Imprensa Nacional/Casa da Moeda (2024) et du Prix Ferreira de Castro de littérature jeunesse (2025).

Fort de près de dix ans d'expérience dans la presse, il travaille en freelance pour des médias internationaux tels que la BBC, Voice of America, Al Jazeera et le Wall Street Journal.

En 2023, il a publié son premier roman, « Et le ciel changea de couleur » (Kacimbo, 2023). Il est actuellement doctorant en médias et communication à l'Université de Leeds.

Eduardo Quive est journaliste et écrivain. Parmi ses publications figurent "A cor da tua sombra" (Roman, 2025), "Mutiladas" (Contes, 2024), "Para onde foram os vivos" (Poésie, 2022) et "O Abismo aos pés - 25 escritores lusófonos respondem sobre a iminência do fim do mundo" (co-autor, Interview 2020)". Il a cofondé Catalogus et contribue à la Fondation Fernando Leite Couto.