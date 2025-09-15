Afrique: L'Angola prévoit d'exporter des bananes vers le Nigeria

Luanda — L'Angola prévoit de commencer à exporter des bananes vers le Nigeria en 2026, a annoncé ce mardi à Luanda la gouverneure de la province de Bengo, Antónia Nelumba.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e réunion de la Commission bilatérale mixte Angola-Nigeria, la gouverneure a expliqué que les exportations se feraient depuis Bengo, l'un des plus grands producteurs de bananes du pays.

Elle a invité la délégation nigériane à se rendre dans la province de Bengo ce mercredi (9), où elle pourra se familiariser avec la situation locale et rencontrer certaines entreprises et industries productrices de bananes.

Antónia Nelumba a souligné que, dans un contexte de diversification économique, le pays entend renforcer sa coopération avec l'État de Nasaraua, au Nigeria.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La 5e réunion de la Commission bilatérale mixte Angola-Nigeria passe en revue les accords et protocoles de coopération entre les deux pays, en se concentrant sur les principaux défis économiques.

Plus de 20 accords et mémorandums seront à l'ordre du jour, devant être actualisés et intégrer de nouveaux instruments juridiques qui guideront désormais la coopération politique et diplomatique entre les deux pays dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la diplomatie cybernétique et numérique, de l'économie et du commerce, de la justice, de la culture, du transport aérien et maritime, des télécommunications et des médias, du tourisme et de l'exemption de visa.

Les délégations sont conduites par le secrétaire d'État à la Coopération internationale du ministère des Affaires étrangères de l'Angola, Domingos Vieira Lopes, et la ministre d'État aux Affaires étrangères du Nigeria, Bianca Odumgwu-Ojukwu.

L'ambassadeur d'Angola au Nigéria, José Bamóquina Zau, a qualifié ce moment de tournant pour promouvoir une coopération plus dynamique, fondée sur le libre-échange, l'exemption de visa et de double imposition, l'extradition et le transfèrement des personnes condamnées, et une plus grande sécurité dans le golfe de Guinée.

« Les travaux de cette commission ont été interrompus depuis 2001, c'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à l'idée de relancer cette coopération, en nous concentrant sur les industries des hydrocarbures et de la pétrochimie, l'agroalimentaire, le tourisme solaire, les technologies de l'information, l'innovation et l'économie bleue, pour générer des investissements qui créent des emplois pour les jeunes et stimulent les entreprises dans les deux pays », a expliqué José Bamóquina Zau.