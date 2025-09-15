Angola: Carnaval 50 ans - Des instruments traditionnels à l'honneur

Luanda — Des instruments de musique traditionnels, reprenant des rythmes folkloriques de différentes régions du pays, étaient exposés samedi lors du défilé spécial du Carnaval « Angola 50 ans », commémorant le 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

Contrairement aux éditions compétitives, lors de ce festival, la plupart des groupes ont choisi de jouer et de chanter en direct, mettant en avant l'originalité du folklore, sans recourir aux instruments électriques ni aux enregistrements en studio.

Des instruments tels que le ngoma (tambour/batuque), le thcingunvu, le ndjimba, le tchissanje, le muiyemba, le marimba, le nkuaco, le tchindimele, le mussaco, le ngondji, le mbaka, le mpundji et le chocalho ont été utilisés par les représentants des provinces de Lunda-Sul, Cabinda, Uige, Lunda-Norte et ZaIre.

Le carnaval « Angola 50 ans » n'était pas seulement une question de danse, mais aussi un mélange de traditions, de costumes et de chants qui recréaient la vie communautaire et cherchaient à renouer avec l'histoire et les ancêtres.

La piste de danse Nova Marginal de Luanda a été le théâtre de la promotion et de la diffusion des traditions et de la diversité culturelle du pays, réunissant environ 3 150 artistes issus de 21 groupes de carnaval de toutes les provinces.

Semba, Tchianda, Miting, Kassekumuna, Kindoda, Macuebo, Makopo, Kimbwelela, Cangondó, Catita, Catambi et Mayeye, entre autres, ont rempli la scène Nova Marginal, qui est redevenue le centre du plus grand événement culturel du pays, faisant honneur au poème du premier président angolais, Agostinho Neto, "Às nossas tradições havemos de voltar" (Nous reviendrons à nos traditions).

L'événement a débuté par une animation et une chorégraphie faisant allusion à l'indépendance nationale, suivies du défilé de la danse honorée (Kazucuta).

Le Carnaval du 50e anniversaire visait à célébrer le patrimoine culturel immatériel et à renforcer l'identité nationale.

À l'occasion de cette édition spéciale du Carnaval, le pays organise plusieurs activités culturelles et récréatives complémentaires, avec la participation d'artistes.