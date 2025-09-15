Angola: Carnaval 50 ans - Recreativo do Kilamba clôture le défilé spécial

Luanda — Le groupe carnavalesque União Recreativo do Kilamba, représentant la province de Luanda, a clôturé le défilé spécial du Carnaval « Angola 50 ans » au rythme du Semba, rendant hommage au roi de la musique angolaise, Elias Dya Kimuezo.

Avec une nouvelle version de la composition « Xamavu », plus dansante et inspirée du style carnavalesque, interprétée par Dom Caetano, cet hommage a permis de reconnaître l'apport d'Elias Dya Kimuezo à la musique angolaise.

Fondé en 2015, Recreativo do Kilamba est dirigé par Gelson dos Santos, le roi Domingos Manuel et la reine Lourdes António. Ils ont dansé au rythme du Semba.

Le groupe a remporté cinq titres de catégorie A, en 2018, 2019, 2023, 2024 et 2025.

Samedi, la nouvelle piste de Nova Marginal a été le théâtre de la promotion et de la diffusion des traditions et de la diversité culturelle du pays, réunissant environ 3 150 artistes de 21 groupes de carnaval de toutes les provinces du pays pour une performance non compétitive.

Chaque groupe a présenté son rythme et sa danse, cherchant à renouer avec l'histoire de sa communauté.

Le « Carnaval Angola 50 ans », commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré le 11 novembre, visait à promouvoir, valoriser et préserver les traditions nationales et l'identité culturelle.

L'événement a réuni les lauréats des éditions provinciales du carnaval, qui se sont tenues cette année en mars.