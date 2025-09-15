Angola: Huambo accueille la cérémonie d'ouverture du 2e raid Okavango

Huambo — La province de Huambo a accueilli samedi, la cérémonie d'ouverture du 2e raid Okavango, une initiative de l'Agence nationale pour l'investissement dans la région angolaise de l'Okavango (ANAGERO), à laquelle ont participé plus de 100 touristes nationaux et internationaux.

Pendant 10 jours, la caravane visitera différents lieux, notamment la source du fleuve Cubango, le mont Nossa Senhora de Fátima dans la ville de Caála, et le réservoir de Gove dans la municipalité de Cuima.

Le programme comprend également des visites des municipalités de Cuvango (Huíla), Cuchi et Menongue (Cubango), Cuito Cuanavale, Mavinga, Dirico et Rivungo (Cuando), ainsi que des républiques voisines de Zambie et de Namibie.

S'adressant à la presse à l'issue de la cérémonie d'accueil des touristes et au début de l'activité, Angelino Elavoco, vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques, a déclaré que cette deuxième édition réaffirmait le caractère central de la province, qui représente la source du Cubango, l'un des fleuves les plus importants d'Afrique australe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que, comme lors de la première édition, le point de départ était une fois de plus la province de Huambo, lieu hautement symbolique, source du fleuve qui traverse la Namibie et le Botswana, consolidant ainsi les liens entre les peuples de la région.

Angelino Elavoco a affirmé que Huambo joue un rôle fondamental dans la promotion du potentiel touristique de l'Angola. C'est pourquoi tout a été mis en oeuvre pour faire de la province une véritable capitale culturelle du pays, conformément à sa candidature au titre de « Ville créative » de l'UNESCO.

Le responsable a indiqué que culture et tourisme vont de pair, car les visiteurs y trouvent, outre la beauté des paysages, une forte identité culturelle qui constitue un facteur d'attraction.

Il a mentionné que l'événement accueille des touristes de sept nationalités, dont des États-Unis, du Brésil et du Portugal, ce qui témoigne de l'ouverture croissante de Huambo sur le monde.

Il a évoqué l'hospitalité de la population locale et les manifestations culturelles présentées lors de l'accueil de la caravane, éléments qui transmettent une chaleur humaine et renforcent l'image de la province en tant que destination touristique de premier plan.

Le vice-gouverneur a ajouté qu'à chaque édition, le nombre de pays représentés augmente, ce qui accroît la visibilité de Huambo et de l'Angola sur la scène internationale.

Le président du conseil d'administration de l'ANAGERO, Rui Lisboa, a quant à lui déclaré qu'il s'agit d'une édition spéciale, car elle coïncidait avec les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, ce qui a motivé l'allongement de l'itinéraire de six à dix jours par rapport à l'édition précédente.

Rui Lisboa a expliqué que le programme a été enrichi par des visites de sites emblématiques de l'histoire et de la mémoire collective du pays, tels que le mémorial de la bataille de Cuito Cuanavale, ainsi que des paysages naturels et culturels de la région.

Il a dit que l'événement visait à mettre en valeur la composante angolaise de l'Okavango, moins connue dans le paysage touristique mondial, mais qui présente un fort potentiel d'attraction pour les visiteurs et les investissements.

Yuri Guimarães, participant du Toyota Land Cruiser Club d'Angola, anticipe une expérience unique, marquée par le contact avec des merveilles naturelles qui méritent d'être protégées et mieux explorées.

Le roi des Vasambos, qui a fait connaître la source du fleuve, a appelé à la protection de cette zone, car elle est utile non seulement à l'Angola, mais aussi à d'autres pays.

Il a souligné l'importance de perpétuer la mémoire des chefs qui, par le passé, ont défendu ce patrimoine naturel.