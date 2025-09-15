Angola: La présidente de l'Assemblée Nationale rend hommage à José Martí

La Havane — La présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a rendu hommage samedi au héros national cubain José Martí en déposant une gerbe de fleurs au mémorial érigé en sa mémoire sur la place de la Révolution à La Havane.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de la présidente du Parlement à Cuba, visant à renforcer la coopération entre les organes législatifs des deux pays.

Le mémorial, inauguré en 1996 par le président de l'époque, Fidel Castro, se compose d'une tour en forme d'étoile et d'une statue de José Martí, préservant l'héritage, la vie et l'oeuvre de celui qui est considéré comme « le plus universel des Cubains », et qui s'est distingué par son combat inlassable pour l'indépendance de son pays.

L'espace conserve et diffuse divers documents et photographies de grande valeur historique, retraçant différentes étapes de la vie du nationaliste cubain.

La poursuite de son immense oeuvre pendant la Révolution est la vocation essentielle du Musée Mémorial José Martí, composé de cinq salles, correspondant aux cinq branches de l'étoile dans sa conception architecturale.

Au cours de la visite guidée, Carolina Cerqueira a parcouru les installations du Mémorial, accompagnée du président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lazo Hernández, ainsi que des délégations parlementaires angolaise et cubaine.

À la fin de la visite, elle a signé le livre d'honneur de l'institution, au nom de la délégation angolaise et en son nom propre.

Dans son message, la présidente de l'Assemblée nationale a écrit : « Nous rendons hommage à José Martí, dont le dévouement à la lutte pour la liberté et la justice sociale nous laisse des leçons durables pour la poursuite de notre engagement en faveur de la liberté, de la justice, de l'amitié et de la solidarité avec les peuples en lutte du monde entier. Que son engagement et son sens du patriotisme inspirent les générations futures pour un monde meilleur.»

La cérémonie, qui s'est déroulée avec les honneurs militaires, a été marquée par l'interprétation des hymnes nationaux de la République d'Angola et de Cuba.

À l'occasion, Carolina Cerqueira a souligné la grandeur de la lutte du peuple cubain pour l'indépendance et la préservation de la paix, ajoutant que la délégation angolaise ressentait, dans chaque parole et chaque exemple de José Martí, un encouragement à poursuivre les principes et les valeurs de souveraineté, d'identité, ainsi que de préservation et de promotion de la paix dans les deux pays.

La délégation angolaise, conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, était composée des représentants Manuel Dembo, Carla de Sousa, Helena Marciano, Alcides Sakala, Benedito Daniel, du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pedro Agostinho de Neri, et de l'ambassadeur d'Angola à Cuba, Carlos Cruz Sardinha.

Poursuivant son programme, la délégation a également visité l'Institut Finlay des vaccins, créé en 1991 et dont la devise est « Vacciner, c'est prévenir ».

L'institution développe des produits destinés à répondre aux problèmes urgents de santé humaine grâce à des approches innovantes et à des plateformes technologiques hautement complexes.

ART/SB