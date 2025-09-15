Angola: L'UNITA appelle les femmes angolaises à mieux connaître leurs droits et leurs responsabilités

Luanda — Le président de l'UNITA, Adalberto Costa Júnior, a appelé samedi à Viana, province de Luanda, les femmes angolaises, en particulier celles de la Lima, à mieux connaître leurs droits et leurs responsabilités, en vue du développement de leurs familles et du pays.

Le leader du deuxième parti politique du pays s'exprimait lors d'une rencontre des femmes de la Lima (l'organisation féminine du parti), visant à promouvoir la participation des femmes de différentes couches sociales à l'agenda politique national.

À l'occasion, il a exprimé l'espoir qu'avec ces connaissances, les femmes pourront développer une plus grande créativité pour trouver des solutions aux problèmes socio-économiques les plus urgents auxquels elles sont confrontées, ainsi que pour le développement de la société angolaise.

Elle a encouragé les femmes angolaises à ne pas abandonner la lutte pour le bien-être face aux difficultés et à l'adversité, car elles sont la « racine » de la résistance et la « graine » de l'espoir, les encourageant à s'autonomiser toujours plus, tant matériellement que spirituellement, en vue de la transformation des familles et, par conséquent, du destin inclusif de la nation.

L'ACJ a appelé les militantes de la LIMA et la société en général à faire preuve de plus de courage, de créativité, de solidarité et de discipline pour organiser de petits événements solidaires. « Je souhaite que chaque femme de la LIMA soit une gardienne de la démocratie », a-t-elle indiqué.

Lors de l'ouverture de l'événement, la secrétaire nationale de la LIMA, Cesaltina Kulanda, a fait une incursion historique dans le développement des femmes dans l'arène universelle et politique, examinant leur valeur, celle de la démocratie et les transformations nécessaires des citoyennes ordinaires quant à leurs conditions sociales.

Elle a rappelé qu'au Moyen Âge, les femmes n'avaient aucun statut dans les relations humaines car leur rôle au sein de la famille était matriarcal, au service de leur mari et de leurs enfants. C'est actuellement le contraire qui se produit, les encourageant à apprendre continuellement et à s'autonomiser, en vue du développement de leurs familles et de leurs pays.

Cesaltina Kulanda a souligné la nécessité de lutter sans relâche pour la défense de la personne humaine et le respect des droits humains, impératifs pour la protection des femmes et de leurs familles.

La réunion avec la Ligue des femmes angolaises (LIMA) visait également à identifier les principales préoccupations et aspirations des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la participation politique.