Angola: Un parlementaire met en avant les piliers du développement du pays

Lubango — Le député du siège parlementaire de l'UNITA, Liberty Chiyaka, représentante de l'UNITA, a mis dimanche, à Lubango, en avant le leadership et les secteurs sociaux, économiques, institutionnels, environnementaux et de la stabilité politique comme piliers fondamentaux pour le développement de l'Angola.

S'exprimant lors de la conférence « Angola : 50 ans d'indépendance nationale, vers le développement », organisée dans le cadre de la 2e Rencontre méthodologique nationale de l'Association de la plateforme d'orientation du développement (APODES), il a déclaré qu'il n'y a pas de développement sans un leadership doté d'une vision stratégique, visionnaire et transformatrice.

Il a rappelé que le pilier social repose sur cinq piliers : l'éducation, la santé, la sécurité, l'inclusion sociale et un travail décent et de qualité, essentiels à la croissance de tout pays.

Liberty Chiyaka a dit que le pilier économique repose sur les infrastructures, qui tendent à être durables, ainsi que sur l'investissement, essentiel pour dynamiser ce secteur, en mettant l'accent sur l'innovation technologique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il est tout aussi nécessaire de créer les conditions propices au développement des échanges commerciaux et à la circulation des campagnes vers les villes, ainsi que de valoriser la production nationale. Des signes de diversification économique sont visibles, mais nous avançons lentement », a-t-il souligné.

Concernant le volet « institutions », il a insisté sur le fait qu'elles doivent être inclusives et efficaces, répondre aux problèmes de la société et tenir compte de la nature plurielle et non partisane de l'État angolais, où la justice est fondamentale.

Concernant la stabilité politique, il a affirmé qu'il est important que les institutions bénéficient d'une légitimité démocratique, issue de processus électoraux libres, équitables, compétitifs et crédibles, essentiels pour garantir la sécurité.

Il a expliqué que le pilier environnemental doit être envisagé sous l'angle de la durabilité, de la conservation et de la gestion efficace des ressources, dont beaucoup ne sont pas renouvelables. Par conséquent, l'implication humaine dans ce processus doit être repensée, tout comme l'atténuation du changement climatique.

Dans les actions prioritaires, en plus des piliers, le député a souligné l'élimination de la faim et de la misère, la lutte contre la pauvreté et le chômage, car toute action doit viser à créer la prospérité, sinon elle échouera dans l'objectif du développement.