Burkina Faso: Sécurité publique - Le ministre Mahamadou inaugure un camp CRS à Boromo

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a inauguré le camp de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Boromo, dans la province des Balé, région de Bankui, samedi 13 septembre 2025. Erigée sur une superficie de plus de 12 hectares, l'infrastructure a coûté plus de 867 millions F CFA. Elle vise à rapprocher davantage les forces de sécurité des populations.

Dans le but de renforcer le dispositif sécuritaire dans la province des Balé et ses environs, le ministère de la Sécurité a implanté un camp de la Compagnie républicaine

de sécurité (CRS) à Boromo. L'inauguration dudit camp a eu lieu, samedi 13 septembre 2025, sous la présidence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. Construit grâce à l'appui financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le coût de l'infrastructure s'élève à 867 184 050 F CFA.

Le nouveau joyau, érigé sur une superficie de plus de 12 hectares, est composé d'un bâtiment administratif moderne, d'un poste de police intégré, des dortoirs équipés pour accueillir 200 policiers, d'une salle de formation, d'un mirador moderne de surveillance ainsi que d'un centre médical accessible à la population, d'un forage et d'un château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes. Ce camp comprend également des infrastructures d'entraînement telles que le parcours du combattant, l'aire d'entraînement et des installations sportives. Selon le ministre, l'objectif est d'offrir aux éléments de la CRS un cadre de vie et de travail digne, leur permettant d'assurer efficacement leur mission de sécurité, de protection et de maintien de l'ordre public.

Pour lui, la mise en place de cette infrastructure répond à l'urgence de renforcer la présence de l'Etat sur le territoire, d'apporter une réponse rapide et coordonnée aux menaces sécuritaires et d'accompagner les populations dans leurs aspirations à la paix.

Le premier responsable du département de la Sécurité a ainsi invité la population de Boromo à accueillir avec fierté et solidarité cette nouvelle unité de la CRS, à lui faciliter son intégration et à coproduire la sécurité dans un esprit de confiance mutuelle, d'alerte citoyenne et de vigilance collective.

« A vous, policiers de la CRS de Boromo, soyez les bâtisseurs de la confiance entre l'Etat et les citoyens. Restez des hommes et des femmes d'honneur. Soyez des sentinelles de la paix et de la justice. Gardez toujours haut le flambeau de la confiance placée en vous par la Nation. Faites preuve de solidarité inter-forces et de loyauté envers le peuple burkinabè », a-t-il lancé aux éléments du nouveau camp. Le ministre Sana a également traduit sa reconnaissance envers le PNUD pour son appui dans la réalisation du projet.

Pour le représentant résident adjoint du PNUD, Eloi Kouadio IV, la réalisation de ce camp s'inscrit dans un continuum des efforts engagés par le gouvernement burkinabè pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure et assurer la quiétude des populations. A l'en croire, elle traduit l'engagement de son organisation à accompagner l'Etat burkinabè dans la consolidation de l'Etat de droit, la protection des droits humains et la construction d'institutions solides et inclusives. « Ce camp, au-delà d'être un maillon essentiel dans le dispositif sécuritaire de la région de Bankui, représente un symbole fort : celui de la présence de l'Etat burkinabè aux côtés de la population », a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé la disponibilité du PNUD à rester aux côtés du Burkina Faso pour relever ensemble les défis sécuritaires, mais aussi pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Quant au directeur régional de la Police nationale de Bankui, Abdoulaye Sidibé, il a remercié les autorités pour ce nouveau joyau. Pour lui, l'installation de ce camp constitue un tournant majeur dans le renforcement du dispositif sécuritaire de la province. « C'est un gage de proximité, de réactivité et d'efficacité dans la protection des personnes et des biens, dans le maintien de l'ordre et dans la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes », a-t-il déclaré.