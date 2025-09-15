Burkina Faso: 23e Escadron de gendarmerie mobile de Houndé - Endeavour Mining offre une caserne de 1,049 milliard F CFA

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a inauguré, samedi 13 septembre 2025 à Houndé, dans la province du Tuy, région du Guiriko, la caserne du 23e Escadron de gendarmerie mobile. Cette infrastructure a été construite à hauteur de 1,049 milliard F CFA par la société minière Endeavour Mining qui exploite la mine d'or de Houndé à travers sa filiale Houndé Gold Opération.

La nouvelle caserne du 23e Escadron de gendarmerie mobile de Houndé est située à l'entrée de la ville sur la RN1. Bâtie sur une superficie de deux hectares, elle comprend des dortoirs, un magasin d'armement, une salle des opérations, une salle de transmission, une aire de sport et une infirmerie. Le joyau est un don de la société minière Endeavour Mining, qui a investi 1,049 milliard F CFA pour doter l'Escadron de gendarmerie mobile de Houndé d'une caserne moderne, fonctionnelle et adaptée aux réalités du terrain, selon les spécialistes du domaine de la sécurité.

Le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a inauguré, samedi 13 septembre 2025, cette caserne en présence des autorités régionales et des responsables de Endeavour Mining. Pour lui, la réalisation de cette infrastructure est l'aboutissement d'un partenariat exemplaire entre l'Etat burkinabè et le secteur privé et illustre la volonté commune de conjuguer les efforts pour faire face au défi sécuritaire actue.

« La caserne va permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail des personnels

de la Gendarmerie, tout en renforçant leur efficacité opérationnelle et leur capacité à protéger durablement les populations », a laissé entendre le ministre Sana. Il a exhorté les gendarmes du 23e Escadron à faire de cette caserne un symbole vivant de discipline,

de proximité et d'engagement pour la sécurité. Le ministre a également invité les populations de Houndé, à coopérer avec la gendarmerie, à être vigilantes, solidaires et engagées pour la coproduction d'une sécurité durable.

Des gratitudes à Endeavour Mining

Le commandant de la 2e Légion de gendarmerie de Bobo-Dioulasso, le colonel Léonid Rakiswendé Diabri, a ajouté que la mise en place d'un escadron vient comme un soulagement au regard du défi sécuritaire qui se présentent à la localité. Il a rassuré qu'à ce jour l'escadron joue pleinement son rôle dans une zone qui en avait tant besoin. Tout comme le ministre de la Sécurité, le commandant de la 2e Légion de Gendarmerie de Bobo-Dioulasso et le président de la délégation spéciale de Houndé, Souleymane Dianda, ont exprimé leur gratitude à la société minière pour ce joyau qui va contribuer au renforcement de la sécurité au profit des populations, et qui traduit l'engagement du gouvernement à œuvrer pour un Burkina Faso de paix et de sécurité.

Son directeur pays et vice-président affaires publiques Endeavour Mining Burkina Faso, Souleymane Boly, a affirmé que la société a construit la caserne en répondant favorablement à la sollicitation des autorités du pays. A l'entendre, sa contribution traduit la volonté de l'entreprise à apporter des réponses concrètes au besoin sécuritaire du Burkina Faso et particulièrement de la province du Tuy. « La sécurité est un bien commun, sans lequel aucun développement n'est possible.

A travers cette initiative, nous voulons participer activement à renforcer la quiétude des populations, favoriser un climat de stabilité et offrir aux Forces de défense et de sécurité des conditions de travail modernes et dignes de leur engagement », a laissé entendre M. Boly. La caserne n'est pas la seule réalisation entrant dans le cadre de la responsabilité sociétale d'Endeavour Mining. Chaque année, elle est aux côtés des communautés et des autorités pour bâtir des projets durables dans l'éducation, la santé, les infrastructures et la sécurité.

« Notre ambition est claire : créer une valeur partagée, qui profite aussi bien à nos employés qu'aux communautés qui nous accueillent », a-t-il dit. Toujours dans cette dynamique, Endeavour Mining a remis au cours de l'inauguration de la caserne des véhicules pick-up, des motocyclettes et des drones.