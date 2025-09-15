Burkina Faso: Super coupe AJSB 2025 - RAHIMO FC désarme l'USFA

Les académiciens de RAHIMO FC ont remporté la 32ᵉ Super coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB) en dominant leurs adversaires de l'Union sportive des forces armées (USFA), dimanche 14 septembre 2025 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, par le score de 1 but à 0.

RAHIMO FC ne pouvait pas rêver mieux comme entame de saison. Les académiciens de Bama ont dompté les militaires de l'USFA à la faveur de la Super coupe 2025 de l'Association des journalistes sportifs du Burkina (AJSB), dimanche 14 septembre 2025. Les champions du Burkina accrochent ainsi leur troisième trophée majeur de l'année et en font le plein de confiance à quelques jours d'entrer en lice pour la campagne africaine. Si le match a semblé une partie de plaisir pour RAHIMO FC, l'USFA n'est pas venue en victime résignée.

Avec un bloc volontairement haut dès le coup d'envoi, la formation militaire est allée vite au charbon. Une option d'entrée qui ne fait pas douter cependant RAHIMO FC, qui en réaction, se crée les meilleures actions offensives du premier quart d'heure de jeu à l'image du plat du pied bien placé de Ibrahim Sow à la 10e minute captée par le portier Foungnigué Yéo. Le dernier rempart des bidasses est obligé de sortir le grand jeu, neuf minutes plus tard, sur une grosse frappe de Amza Djénépo, depuis l'entrée de la surface de réparation.

Face à l'aisance technique dont fait montre les académiciens, les militaires tentent de leur opposer l'impact physique pour rééquilibrer la partie, mais cela s'avère insuffisant. Le bloc des hommes d'Amadou Sampo est obligé de reculer devant le bon maillage du terrain de l'adversaire. Abu Bakr Traoré, Amza Djénépo et Karim Koté sont dans leurs meilleurs jours au milieu de terrain et donnent du fil à retordre à leurs vis-à-vis dans le duel du secteur médian.

À la 32ᵉ minute, c'est le défenseur Daouda Bamba qui donne des sueurs froides à ses homologues adverses en montant plus haut que ceux-ci sur un coup de pied avant de placer une tête puissante dans le cadre. La tête plongeante d'Abu Bakr Traoré vient parachever une première mi-temps dominée par les académiciens de Bama. Coach Amadou Sampo est contraint de réagir pour endiguer cet élan.

Une saison pleine

Il procède à des changements à la pause avec les entrées dès la reprise du défenseur Fayçal Traoré et du milieu Cheick Mohamed Guel. Mais rien n'y fit. A la 52ᵉ minute, Ibrahim Sow lancé dans un trou de souris de la défense de l'USFA, se joue des centraux et avec une aisance technique déconcertante, drible le gardien avant d'ouvrir le score pour RAHIMO FC. Réaction immédiate du staff de l'USFA qui, dès la prochaine sortie de balle, sort Moussa Ky pour Eleasar Ouattara au milieu.

Les encadreurs des Rouges et bleus veulent accentuer le pressing mais passée l'heure de jeu, la débauche d'énergie se fait sentir et en lieu et place, les lignes des militaires s'étirent, offrant plus de possibilités de circulation de balle à l'adversaire. Lorsque Karim Baguian, lancé en profondeur croyait tenir le bon bout pour l'égalisation, il est repris sans ménagement par Christopher Ouattara et Ardjouma Ouattara au moment de déclencher sa frappe.

Amadou Sampo joue le tout pour le tout en lançant ses dernières forces dans la bataille avec les entrées des avants Sié Dieudonné Noufé et Ismael Sawadogo. L'équipe militaire montre plus d'envie dans les 15 dernières minutes, mais les ajustements techniques du coach Jamil Benouahi permettent d'endiguer les velléités offensives des visiteurs. Rahimo s'offre une saison pleine avec cette super coupe AJSB après ses victoires il y a quelques mois du championnat national et la coupe du Faso. En plus des médailles et du trophée, les académiciens raflent la mise de 5 millions F CFA et l'USFA se contente de la somme de 3 millions F CFA.