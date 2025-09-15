Burkina Faso: Bodybuilding - Le Burkinabè Thierry Bayala champion du monde pour la 2e fois

Le Burkinabè Thierry Bayala a été sacré champion du monde de bodybuilding, lors des championnats du monde de bodybuilding organisés, du 5 au 7 septembre 2025, par la Fédération internationale de bodybuilding et de fitness (IPBB) à Fujairah City, aux Emirats Arabes Unis.

Après un premier sacre en octobre 2024 en Espagne, lors des championnats du monde IFBB (Fédération internationale de bodybuilding et de fitness), le Burkinabè Thierry Bayala décroche un deuxième titre mondial. En effet, l'athlète burkinabè a été sacré champion du monde IFBB en physique masculin, lors des championnats du monde de bodybuilding organisés, du 5 au 7 septembre 2025, à Fujairah City, aux Emirats Arabes Unis.

« Je rends grâce à Dieu pour ce 2ᵉ titre de Champion du monde IFBB Pro.

Les réalisations les plus utopiques à nos yeux peuvent devenir réalité lorsque au-delà du travail, de la rigueur, de la constante remise en question, on y insuffle une foi sans faille. N'abandonnez pas vos rêves et objectifs sans avoir donné le meilleur de vous-même. Comme on le dit souvent, même dans l'échec on bénéficie d'une expérience de vie », a écrit Thierry Bayala sur les réseaux sociaux, après son sacre.

En 2024, l'athlète burkinabè avait également remporté le trophée Arnold Classic, un trophée d'hommage à Arnold Schwarzenegger, légende du bodybuilding. Comme lui, Safoura Compaoré, a aussi remporté plusieurs titres ouest-africains de championnes de bodybuilding.