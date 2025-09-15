Angola: Décès de l'ancien PCA de la TV Zimbo Guilherme Galiano

14 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le journaliste angolais Guilherme Galiano, ancien président du Conseil d'Administration de la TV Zimbo, est décédé ce dimanche matin à Lisbonne, au Portugal, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 64 ans.

Selon TV Zimbo, durant ses onze années de service à la chaîne, le journaliste disparu a également occupé les fonctions de directeur de l'information et de directeur des projets spéciaux.

Jusqu'en août 2020, il était président du conseil d'administration (PCA) de la TV Zimbo (lorsque la chaîne a été « vendue » par l'État angolais).

Son « oeil clinique » a fait de lui le principal responsable de la « découverte » de professionnels des médias angolais tels que Dina Simão, Sofia Lucas, Esmeraldo Baptista, et le journaliste et actuel directeur de Novo Jornal, Armindo Laureano.

Né à Benguela le 28 septembre 1960, Guilherme Galiano a débuté sa carrière professionnelle à la Rádio Universitária do Tejo (RUT) au Portugal, où il a animé l'émission « A Voz do Kilimanjaro ».

Il a ensuite rejoint Rádio Comercial (1986-1992) et Rádio Clube Português (1992-1994), rejoignant le projet Canal África, qui a ensuite donné naissance à RDP África, dont il a été l'un des fondateurs.

Il a également participé à l'émission « Kandandu », une coproduction télévisuelle entre RTP et TPA, d'abord comme producteur musical, puis comme animateur, remplaçant André Mingas.

En 2009, il rentre définitivement au pays (après 28 ans de vie au Portugal), acceptant une invitation pour devenir directeur des programmes de la TV Zimbo, la première chaîne de télévision privée d'Angola.

