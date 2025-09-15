Angola: Un député plaide pour un engagement accru en faveur de la qualité de l'enseignement dans le pays

Lubango — Le député MPLA, Mário Pinto de Andrade, a défendu ce dimanche, à Lubango, la nécessité d'améliorer la qualité de l'enseignement dans le pays en mettant davantage l'accent sur la formation et la recherche.

Intervenant lors de la conférence « Angola, 50 ans d'indépendance nationale, vers le développement », organisée dans le cadre de la 2e réunion méthodologique nationale de l'Association de la Plateforme d'orientation pour le développement (APODES), le député a dit que, malgré tous les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation, il est nécessaire d'améliorer la qualité, en mettant davantage l'accent sur la recherche, afin que les universités puissent renforcer leur rôle dans le développement du capital humain.

Il a indiqué qu'actuellement, une grande partie de l'enseignement en Angola est dispensée par des diplômés, mais que les masters et les doctorats sont rares, que la formation technique et scientifique du personnel est défaillante et que plusieurs programmes techniques liés à l'ingénierie, aux sciences médicales et à la pharmacie souffrent d'un manque d'équipements de laboratoire.

« Nous avons besoin de bibliothèques et d'un centre de recherche performants. La recherche scientifique est encore faible dans le pays. Si l'on considère l'indice de capital humain et de développement humain des Nations Unies et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Angola est très faible et nous devons l'améliorer », a-t-il reconnu.

Il a souligné que l'Agenda Afrique-2063 de l'Union africaine et le Plan national pour le capital humain 2023-2037 exigent actuellement des ressources humaines angolaises des compétences interpersonnelles et intellectuelles, des connaissances exceptionnelles et un excellent sens organisationnel.

Concernant la situation, Mário Pinto de Andrade a expliqué que l'Angola bénéficie d'une population majoritairement jeune, et que le problème actuel est la croissance par rapport au développement économique.

Selon lui, le pays doit croître économiquement, dans les secteurs financier, commercial, industriel et agricole, dans leurs diverses dimensions et spécificités.

Il a souligné que la question de la croissance par rapport au développement économique est la principale préoccupation du pays pour les années à venir, car sa population est jeune et en pleine croissance, mais que la croissance doit se refléter dans le développement de sa population.

Il a appelé au développement des universités et des écoles techniques ou professionnelles pour un équilibre entre la natalité et la croissance économique dans pays.

En effet, si la première est supérieure à la seconde, la situation est mauvaise et nécessite une planification axée sur la croissance démographique et le développement économique.

Il a affirmé que cela était essentiel, car les progrès réalisés depuis 2002 sont satisfaisants.

« Il est désormais de notre responsabilité de créer un pacte de paix durable pour l'Angola, de poursuivre le développement, d'examiner les erreurs passées et de les corriger dès aujourd'hui afin de redonner de la dignité à ceux qui sont présents dans le pays depuis 50 ans et qui y restent encore », a-t-il indiqué.

La 2e Rencontre méthodologique nationale de l'APODES sur le travail et le développement se déroule jusqu'au 17 de ce mois, sous le thème « APODES, exalter le 50 ans d'indépendance nationale, contribuant au développement du pays ».