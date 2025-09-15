Angola: Josefa Sacko présente ses lettres de créance au Directeur général de la FAO

Luanda — La diplomate Josefa Sacko a présenté jeudi ses lettres de créance en tant que représentante de l'Angola au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu.

Selon un communiqué obtenu par l'ANGOP, lors de la cérémonie, qui s'est tenue au siège de la FAO à Rome, l'ambassadrice Sacko a transmis les salutations du Président angolais au Directeur général, réaffirmant l'engagement du gouvernement angolais à poursuivre sa collaboration active avec la FAO sur les projets en cours, en mettant l'accent sur la promotion de l'agriculture durable et la lutte contre la pauvreté.

L'ambassadrice a également exprimé la volonté de l'Angola d'élargir sa coopération avec la FAO à d'autres domaines d'intérêt commun, afin de renforcer le développement rural et la sécurité alimentaire du pays.

De son côté, le Directeur général Qu Dongyu a salué les progrès réalisés par l'Angola dans le secteur agricole et dans les politiques de lutte contre la faim et la pauvreté, réitérant l'engagement de la FAO à continuer de soutenir les projets en cours et à collaborer avec les autorités angolaises pour développer de nouvelles initiatives alignées sur les priorités nationales en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole durable.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est une agence spécialisée des Nations Unies qui mène les efforts internationaux visant à éradiquer la faim, à promouvoir la sécurité alimentaire et à promouvoir une agriculture durable dans le monde entier.

Fondée en 1945, la FAO a actuellement son siège à Rome, en Italie, et compte 190 États membres.

L'organisation offre un forum neutre où les pays peuvent discuter de questions pertinentes, conclure des accords et formuler des politiques visant à développer les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture.