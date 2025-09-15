Angola: Le Président assiste au défilé « Carnaval Angola 50 ans »

13 Septembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, assistera samedi, à la Nova Marginal de Luanda, au défilé spécial « Carnaval Angola 50 ans », qui a rassemblé les groupes carnavalesques des 21 provinces du pays.

À son arrivée sur le lieu du défilé, le Président de la République a salué les représentants des 21 groupes carnavalesques.

Ce défilé, non compétitif, rassemble plus de trois mille participants et comprend, outre des danses traditionnelles, des manifestations culturelles et des rituels caractéristiques des différentes régions du pays, notamment le xinguilamento (chant de samba) et la circoncision.

Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel immatériel et à renforcer l'identité et l'unité nationales.

Le défilé a débuté par le groupe de la province de Cuando, tandis que les représentants de Luanda ont clôturé l'événement.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.