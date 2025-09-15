Angola: Le Président assiste au défilé « Carnaval Angola 50 ans »

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, assistera samedi, à la Nova Marginal de Luanda, au défilé spécial « Carnaval Angola 50 ans », qui a rassemblé les groupes carnavalesques des 21 provinces du pays.

À son arrivée sur le lieu du défilé, le Président de la République a salué les représentants des 21 groupes carnavalesques.

Ce défilé, non compétitif, rassemble plus de trois mille participants et comprend, outre des danses traditionnelles, des manifestations culturelles et des rituels caractéristiques des différentes régions du pays, notamment le xinguilamento (chant de samba) et la circoncision.

Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel immatériel et à renforcer l'identité et l'unité nationales.

Le défilé a débuté par le groupe de la province de Cuando, tandis que les représentants de Luanda ont clôturé l'événement.