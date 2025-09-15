Algérie: Ouverture de la session parlementaire - Boughali préside une réunion préparatoire avec les présidents des groupes parlementaires

14 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a présidé, dimanche, une réunion avec les présidents des groupes parlementaires, consacrée à l'examen des dispositions relatives à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, prévue lundi, indique un communiqué de l'Assemblée.

Lors de la réunion, M. Boughali a souligné "l'importance de concourir au succès de l'ouverture de cette session parlementaire pour refléter une image positive de l'institution législative et traduire la volonté politique visant à renforcer la performance parlementaire et à consacrer son rôle de contrôle et de législation", ajoute le communiqué.

L'occasion a permis également d'évoquer l'ordre du jour préliminaire de cette session, le président de l'APN ayant affirmé "la nécessité de coordonner les efforts entre les différents groupes parlementaires pour assurer le lancement efficace des travaux de l'Assemblée", soulignant "l'esprit de responsabilité dont font preuve les députés lors du traitement des questions inscrites à l'agenda national".

Au terme de la réunion, M. Boughali s'est félicité de la coopération établie entre les structures de l'Assemblée, saluant le rôle des groupes parlementaires dans "le soutien du dialogue et de la concertation au service de l'intérêt suprême du pays", conclut le document.

