Algérie: Premier ministre - Le président de la République a donné des instructions pour être au service des citoyens et promouvoir l'économie nationale

14 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a indiqué, dimanche, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lui a donné des instructions pour être au service des citoyens algériens et promouvoir l'économie nationale aux rangs qui siéent à l'Algérie.

Au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui l'a officiellement nommé Premier ministre et chargé de former un gouvernement, M. Ghrieb a déclaré que le président de la République a donné "toutes les instructions nécessaires pour être, avant tout, au service des citoyens algériens et promouvoir l'économie nationale aux rangs qui siéent à l'Algérie en tant qu'Etat pivot aux niveaux régional et international".

A cette occasion, M. Ghrieb a réaffirmé son engagement et celui de l'ensemble de l'équipe gouvernementale à "veiller, sur le terrain, à servir les citoyens" et à "consulter toutes les catégories et franges nationales" au service de l'Algérie.

