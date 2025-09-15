Algérie: Nasri reçoit l'Ambassadeur de la République Islamique d'Iran au pays

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Azouz Nasri, a reçu dimanche, à Alger, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, M. Mohammad Reza Babaie, à la demande de ce dernier, et ont examiné l'état des relations solides qui unissent les deux pays, indique un communiqué du Conseil.

Cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du Conseil de la nation, a été une occasion "d'examiner l'état actuel des relations bilatérales solides qui unissent l'Algérie et l'Iran, fondées sur la confiance et le respect mutuel, ainsi que les moyens de les hisser à leur plus haut niveau et ce, à travers le renforcement de la coopération et la consolidation de la convergence existante sur de nombreuses questions régionales et internationales, notamment la cause palestinienne et les défis auxquels fait face le Monde islamique", précise la même source.

A cette occasion, M. Nasri a "salué les efforts conjoints des deux chefs d'Etat, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le président de la République islamique d'Iran, M. Massoud Pezeshkian, visant à hisser les relations bilatérales, notamment sur le plan économique, afin qu'elles atteignent le niveau d'excellence qui caractérise leurs relations politiques", ajoute le communiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président du Conseil de la nation a également salué "la coordination existante entre l'Algérie et l'Iran dans les forums internationaux et régionaux sur les causes justes dans le monde, ainsi que dans les instances parlementaires telles que l'Union interparlementaire et l'Union des Conseils des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique", insistant, à ce titre, sur "la nécessité de redoubler d'efforts afin d'imposer le respect du droit international, face à la dégradation sécuritaire et aux graves mutations mondiales qui menacent la paix et la sécurité internationales, notamment la guerre d'extermination et de famine menée par l'occupation sioniste contre la bande de Ghaza et les territoires palestiniens occupés".

Dans ce sillage, le président du Conseil de la nation a réaffirmé "la position constante et immuable de l'Algérie en faveur de l'achèvement du processus de décolonisation, tant en Palestine qu'au Sahara occidental", soulignant qu'il s'agit d'"un des fondements de la diplomatie nationale, conduite par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", tout en appelant au "renforcement de l'action parlementaire commune au service de cet objectif noble".

De son côté, l'ambassadeur iranien a exprimé "sa gratitude à l'Algérie, à sa direction et à son peuple, pour la position de soutien manifestée envers l'Iran lors de l'agression sioniste contre ce pays", soulignant que cette attitude "émane d'un Etat dont la référence est la Révolution du 1er novembre 1954, laquelle a constitué une source d'inspiration pour la Révolution iranienne de 1979".

Tout en exprimant "la disponibilité de son pays à accroître le rythme de coopération et de coordination avec l'Algérie et à porter les échanges commerciaux et économiques au niveau de la dynamique qui caractérise la convergence politique entre les deux pays", l'ambassadeur iranien a salué "les positions honorables de l'Algérie sur les scènes régionale et internationale, ainsi que son soutien constant au droit, à la justice et aux peuples opprimés".

Il a également adressé "ses félicitations à l'Algérie -à sa direction, son gouvernement et son peuple pour le grand succès quant à l'organisation de la Foire du commerce intra-africain (IATF 2025)", la qualifiant de "source de fierté pour tout le continent africain", avant d'exprimer " la fierté de son pays quant la convergence de ses positions avec celles de l'Algérie sur de nombreuses questions".

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont souligné "l'importance de renforcer les relations parlementaires entre le Conseil de la nation et le Majliss Echoura islamique iranien, à travers l'échange de délégations et de visites parlementaires, ainsi que le renforcement de la concertation et de la coordination dans divers forums parlementaires internationaux", conclut le communiqué.