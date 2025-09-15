Afrique: Gymnastique/World Challenge Cup - L'Algérienne Kaylia Nemour en or, aux barres asymétriques

14 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

PARIS — L'Algérienne Kaylia Nemour a décroché, dimanche à Paris, la médaille d'or aux barres asymétriques de la World Challenge Cup de gymnastique.

Médaillé d'or dans cette même ville lors des Jeux olympiques de 2024, Nemour a totalisé 15,033 points, ce qui lui a permis de devancer deux Françaises : Celia Serber et Lorette Chappy, ex-aequo à la deuxième place avec 14,433 points, au moment où la Sud-africaine Caitlin Rooskrantz a pointé juste derrière, avec 13,233 points.

La prochaine étape pour l'internationale algérienne de 18 ans sera les Championnats du monde de la discipline, prévus du 19 au 25 octobre à Jakarta (Indonésie), avant de se déplacer aux Etats Unis, pour disputer les Mondiaux 2025 des sports féminins, prévus du 28 octobre au 2 novembre en Californie.

Encadrée par la coach Nadia Maci, Nemour s'est très bien préparée au cours des derniers mois, pour augmenter ses chances de performance dans chacun de ces grands évènements, particulièrement aux barres asymétriques, qui est sa spécialité de prédilection.

