Algérie: Aéroport international d'Alger - Intégration des technologies de l'IA à compter de décembre prochain

ALGER — Le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), M. Mokhtar Mediouni, a annoncé, dimanche, l'intégration des technologies de l'intelligence artificielle (IA) dans les services aéroportuaires à partir du mois de décembre prochain.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la société, M. Mediouni a précisé que les travaux sont en cours pour doter l'aéroport d'Alger de technologies de pointe, notamment celles reposant sur l'IA, telles que la reconnaissance faciale, les scanners corporels, le voyage sans contact et les portiques intelligents, et ce, avant la fin de l'année 2025.

L'intégration de ces technologies, a-t-il ajouté, permettra une meilleure exploitation des différents espaces de l'aéroport (hall, parkings, ...), tout en facilitant les procédures d'entrée et de sortie des passagers, et ce, dans l'objectif de hisser la qualité des services au niveau des standards internationaux des grands aéroports.

Cette initiative intervient après le lancement du service de stations intelligentes pour bus, à l'occasion de l'organisation par l'Algérie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), tenue du 4 au 10 septembre courant, selon M. Mediouni qui a mis en avant le rôle joué par l'aéroport d'Alger dans la réussite de cette manifestation continentale, en assurant une prestation de "haute qualité" aux invités de l'Algérie

Cela témoigne, selon le PDG, de la pleine capacité de l'aéroport à accueillir les grands événements internationaux, d'autant plus que la 4e édition de cette Foire s'est déroulée après la saison du Hadj et la saison estivale, marquée par une affluence importante de voyageurs.

L'Aéroport international d'Alger ambitionne, grâce aux nouveaux services qui seront lancés, de devenir un hub africain de premier plan, en tant que véritable passerelle permettant aux voyageurs venant de différents pays africains de rejoindre l'Asie, l'Amérique et l'Europe, tout en bénéficiant de prestations modernes, a conclu le responsable.