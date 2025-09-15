Tunisie: Rentrée scolaire - Plus de 2 millions d'élèves reprendront demain, lundi, les cours

Tunis — Quelque 2 325 443 élèves du préscolaire, de l'enseignement de base et du secondaire reprendront demain matin, 15 septembre, le chemin de leurs établissements scolaires.

Selon les données du ministère de l'éducation, 160 mille enseignants assureront les cours durant cette nouvelle année scolaire 2025-2026.

S'agissant des élèves, il s'agit de 61 mille enfants inscrits en préscolaire, 1 161 638 dans le primaire, 570 655 dans les collèges (général et technique) et 532 150 au secondaire.

Par ailleurs, le ministère a assuré que les services de restauration et d'hébergement seront disponibles dès le 1er jour de la rentrée scolaire dans les cantines et internats outre la poursuite du programme de réhabilitation des infrastructures scolaires et le renforcement du partenariat avec le ministère des transports pour l'exploitation des bus scolaires.

D'après la même source, cette année le réseau scolaire comptera 6164 établissements, dont 4596 écoles primaires (+8 nouvelles) et 1568 collèges et lycées (+7 nouveaux).

Le ministère a indiqué que plus de 480 millions de dinars d'investissements ont été mobilisés pour la construction de nouveaux établissements, l'aménagement de 231 écoles, l'installation de 31 salles préfabriquées, la réalisation de 34 clôtures et la mise en place de caméras de surveillance dans 590 établissements, dont 90 grâce à l'appui de la société civile.

Pour ce qui est des équipements, 2260 laboratoires informatiques mobiles ont été distribués (soit près de 29 380 ordinateurs portables), en plus de 17 585 ordinateurs de bureau, 4600 photocopieurs et 4500 imprimantes multifonctions.

Par ailleurs, plus de 85 mille mobiliers scolaires seront également disponibles pour équiper environ 5700 salles de classe dès la rentrée.