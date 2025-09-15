Burkina Faso: Centre des métiers de l'électricité - 257 ouvriers qualifiés prêts à servir

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a présidé la cérémonie officielle de sortie de 257 ouvriers qualifiés des 38e et 39e promotion du Centre des métiers de l'électricité (CME-SONABEL), samedi 13 septembre 2025.

La Société nationale de l'électricité du Burkina Faso (SONABEL) se renforce en ouvriers qualifiés pour l'accomplissement de ses missions. En effet, le Centre des métiers de l'électricité (CME) a mis à la disposition de la Nationale de l'électricité une cuvée forte de 257 ouvriers dont 16 ouvrières, qualifiés issus des 38e et 39e promotion, samedi 13 septembre 2025, à Ouagadougou. Elle se compose de 20 ouvriers pour la 38e promotion et 237 autres pour la 39e promotion.

Parmi eux, il y a 140 ouvriers qualifiés de distribution, 64 ouvriers qualifiés d'exploitation des centrales, 21 ouvriers qualifiés de maintenance électrique centrale, 18 ouvriers qualifiés d'exploitation de force et 11 ouvriers qualifiés de maintenance mécanique. La cérémonie officielle de sortie de cette cohorte a été présidée par le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, également parrain de ces promotions. Il a fait savoir que la sortie de 257 impétrants témoigne de la modernisation de la SONABEL. « Une modernisation qui met surtout un accent particulier sur le recrutement et la formation professionnelle », a poursuivi le ministre Gouba. Il a rappelé que là où il y a de l'énergie, c'est tout un tissu économique qui se développe.

Une diversité de profils d'ouvriers engagés

Le ministre chargé de l'Énergie a félicité l'ensemble des acteurs qui ont œuvré au bon déroulement de cette formation. Il a invité les impétrants à respecter leurs promesses et leurs engagements au service de la Nation. Le Directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo, a souligné que la principale mission du Centre des métiers de l'électricité (CME) est de contribuer à l'amélioration continue de la performance individuelle et collective des agents à travers des formations continues dans les domaines de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique.

« La vision de la SONABEL est de faire de la CME un centre de référence indispensable dans le secteur de l'énergie et membre du réseau africain des centres d'excellence de l'électricité d'ici 2028 », a-t-il déclaré. Le DG de la SONABEL a invité les membres de la cohorte 2025 à respecter les mesures de sécurité, ainsi que les cinq valeurs de la charte de la SONABEL, à savoir l'intégrité, le professionnalisme, la solidarité, l'esprit d'équipe et le sens du service public. La 38e promotion a effectué la formation de février 2023 à août 2024 et la 39e promotion a effectué sa formation d'octobre 2024 à juin 2025, selon le chef du Centre des métiers de l'électricité, Edouard Kafando.

Il a expliqué que les formations professionnelles sont organisées en quatre filières dont celle de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation. Le chef du Centre des métiers de l'électricité s'est réjoui du taux de réussite de 100%. Par ailleurs, il a souhaité l'agrandissement du cadre de la formation et plus de matériels techniques pour l'atteinte des objectifs. Le représentant des ouvriers, Aristide Ouédraogo, a indiqué qu'ils sont conscients des taches qui les attendent sur le terrain.

« Nous sommes fiers de représenter une diversité de profils d'ouvriers engagés qui va contribuer à relever les défis de l'avenir énergétique de notre pays. Nous nous engageons à remplir convenablement nos missions respectives, à servir la Nation et à répondre aux attentes », a-t-il affirmé. Des remises d'attestations, des exercices de simulation et une plantation d'arbre ont marqué cette cérémonie de sortie.