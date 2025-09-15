Burkina Faso: Vision panafricaine

Le gouvernement burkinabè a décidé, lors du Conseil des ministres du jeudi 11 septembre 2025, de rendre gratuits les visas pour l'ensemble des ressortissants africains. Cette mesure de portée historique pour le pays des Hommes intègres ne se resume pas à une simple disposition administrative. Elle porte en elle l'empreinte d'une vision panafricaine que le pays assume avec conviction sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.

Loin d'être une faveur isolée, la gratuité des visas s'inscrit dans une trajectoire déjà tracée par les chantres du panafricanisme qui portent en commun cette conviction profonde : l'Afrique ne saurait se développer sans l'unité et la libre circulation de ses filles et fils. Dans sa symbolique la plus totale, cette décision est la concrétisation d'une volonté. Le Burkina Faso a tout simplement choisi de le réaliser pour ses frères du continent.

La gratuité des visas vise concrètement à faciliter la mobilité des personnes et des biens sur le continent africain en général et le territoire national en particulier. Elle est également pensée comme un levier pour promouvoir le tourisme, la culture et l'image du Burkina Faso au-delà de ses frontières, offrant un véritable tremplin aux grands événements d'envergure internationale qu'organise le Burkina Faso.

En dehors de ses impacts de la décision gouvernementale, c'est une déclaration forte d'appartenance et d'hospitalité qui prouve qu'aucun Africain n'est étranger au Burkina Faso. L'initiative du pays des Hommes intègres interpelle. Elle projette le pays comme un des exemples qui invite les autres Etats africains à suivre la voie de l'intégration véritable, celui des peuples. Le moment est venu que ce voeu pieux dépasse un simple slogan répété annuellement lors des sommets et autres rencontres continentales ou régionales, pour devenir une réalité pour les peuples africains et une avancée majeure dans les relations entre Etats.

Le contexte géopolitique mondial commande que cette intégration soit enfin vécue sur le continent. Elle doit être ressentie dans la vie quotidienne des populations respectives des 54 Etats. A travers la décision de rendre gratuit le visa pour tout ressortissant du continent, le Burkina Faso envoie un message fort pour rappeler qu'il est opportun que l'Afrique s'ouvre à elle-même avant de prétendre s'ouvrir au reste du monde.

C'est un appel retentissant au panafricanisme pragmatique à travers des frontières assouplies, des peuples rapprochés, des économies interconnectées. Ce sont autant d'aspirations longtemps entretenues qui pourraient devenir réalité si d'autres nations osent franchir le pas. Le geste burkinabè est donc un symbole, une main tendue, un nouveau horizon qui s'offre au continent. Le vieux rêve d'unité africaine prend ici une forme concrète. Que les Etats qui veulent réellment l'intégration africaine emboîtent le pas pour le bonheur des Africains.