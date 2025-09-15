Congo-Brazzaville: La nouvelle plateforme de l'opposition met en place ses instances dirigeantes

La nouvelle plateforme de l'opposition politique au Congo-Brazzaville s'organise avant les élections de mars 2026. Le Rassemblement des forces du changement a mis en place, dimanche 14 septembre, ses instances dirigeantes, au terme d'une assemblée générale constitutive.

Au Congo-Brazzaville, ils étaient une quarantaine réunis en présentiel et en visioconférence, ce 14 septembre, pour cette assemblée générale constitutive. Clément Miérassa dirigeait le RFC, le Rassemblement des forces du changement, depuis le mois de mai. Le leader du Parti social-démocrate congolais (PSDC) a cette fois été élu à la tête du RFC.

« Je suis d'abord très ému, parce que dans cette démarche, j'ai été reconduit comme président du Rassemblement des forces du changement. C'est une mission qui est lourde. Mais, à mon avis, elle est à la fois exaltante. Difficile certes. Elle est difficile et noble. Parce que le Congo va mal, très mal. Et la responsabilité du Rassemblement des forces du changement est d'agir pour unir toutes les forces politiques, sociales et citoyennes », a-t-il déclaré.

Il est secondé par Marcel Guitoukoulou du Congrès du peuple et Jean-Jacques Serges Yhomby Opango du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD). En ligne de mire : la présidentielle de mars 2026, dont la caution de participation reste fixée à 25 millions de FCFA (32 000 euros). Ce que dénonce Clément Miérassa.

« On a voulu que ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné soient les seuls à continuer à diriger le pays. Pourquoi ? Pour qu'ils continuent à se protéger, à protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers », a-t-il relevé. Avant la présidentielle du 22 mars, une révision des listes électorales est en cours, jusqu'au 30 octobre prochain.