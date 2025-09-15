Algérie: Ligue 1 Mobilis - La JSS bat le CRB et rejoint le peloton de tête

ALGER — La JS Saoura a rejoint le peloton de tête de la Ligue 1 Mobilis de football, après sa victoire (2-1) contre le CR Belouizdad, remportée samedi au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, en clôture de la quatrième journée de championnat, ayant vu l'USM Alger concéder un match nul à domicile face à l'USM Khenchela (1-1).

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le Chabab, ayant ouvert le score dès la 24e minute de jeu par Belhocini, avant de subir un retour fulgurant de la JSS, ayant réussi à renverser la situation grâce à Boutiche (27e) et Bouchiba (83e). Une importante victoire en déplacement pour le club de Béchar, grâce à laquelle il se hisse à la première place du classement général, ex-aequo avec l'Olympique Akbou, le MB Rouisset et le MC Oran, avec sept points pour chaque club.

De leur côté, les Rouge et Noir ont commencé par concéder l'ouverture du score devant Bakir, ayant réussi à trouver le chemin des filets dans le temps additionnel de la première mi-temps (45e+4), avant de se ressaisir et d'arracher l'égalisation par Guenaoui à la 75e. Ainsi, et en sauvant les meubles au stade Mustapha Tchaker de Blida, l'USMA a pu se maintenir à la 8e place du classement général, avec cinq points, soit avec une longueur de retard sur son adversaire du jour (6 pts).

Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'ASO Chlef avait dominé le MC El Bayadh (2-0), grâce aux réalisations de Benchouia (30e) et Bekkouche (85e), quittant par la même occasion la dernière place au classement général. En effet, les Chelifiens occupent désormais la 13e place, avec quatre points, au moment où le MCEB rétrograde à la dernière place du classement général, qu'il partage avec le Paradou AC, ex-aequo avec un point pour chaque club.

Le bal de cette quatrième journée s'était ouvert jeudi, avec le déroulement des deux premiers matchs inscrits à son programme, avant de se poursuivre le lendemain, vendredi, avec le déroulement de trois autres rencontres. Le Mouloudia d'Alger, le MC Oran et l'ES Sétif ont fait partie des plus grands bénéficiaires de cette entame fr journée, en remportant d'importantes victoires, qui leur ont permis de réaliser de belles ascensions au classement général.

Même dans le bas du tableau, cette quatrième journée a été salutaire pour certaines équipes, qui ont pu se donner un gros bol d'air, comme ce fut le cas pour l'ES Ben Aknoun, qui s'est considérablement éloignée de la zone rouge, après sa courte mais précieuse victoire contre le Paradou AC (1-0).

Une victoire qui avait provoqué le départ du coach paciste, Billel Dziri, ayant présenté sa démission le lendemain de cette rencontre, laissant son équipe à la dernière place au classement général, après n'avoir récolté qu'un point en quatre matchs.

Pour leur part, l'Olympique Akbou et le MB Rouisset ont connu un coup d'arrêt lors de cette quatrième journée, après avoir fort bien démarré l'exercice en cours, alors que la JS Kabylie peine toujours à prendre son envol. Elle reste coincée dans les abysses du classement, avec seulement deux points au compteur. Mais les Canaris comptent un match en retard, contre l'USM Alger, et qui en cas de victoire lui permettra d'améliorer son classement.