Afrique: Hand/CAN (U19 féminin) - Un niveau technique 'très acceptable'

ORAN — Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Mourad Boussebt, a affirmé samedi soir à Oran que le niveau technique de la 32e édition du Championnat d'Afrique des Nations U19 féminine, organisée dans la capitale de l'Ouest du pays, a été "très acceptable".

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la finale remportée par l'Egypte face à la Guinée (25-22) à la salle omnisports du complexe sportif Miloud-Hadefi d'Oran, M. Boussebt a souligné que "le niveau technique de la compétition a été très acceptable, et équilibré entre les cinq premières équipes à savoir l'Egypte, la Guinée, l'Angola, la Tunisie et l'Algérie".

Il a ajouté que "ce Championnat a constitué une opportunité pour la sélection algérienne U19 de se frotter à d'autres grandes équipes africaines, à l'instar de l'Egypte et la Tunisie, et de découvrir de nouvelles joueuses appelées à former, à l'avenir, le noyau de l'équipe nationale féminine première, en vue de représenter l'Algérie dans les prochaines échéances sportives".

Concernant l'équipe nationale de handball U17 féminine, qui entrera en lice dimanche dans le cadre du Championnat d'Afrique des nations qu'abritera également Oran, le même responsable a précisé que "l'objectif de ce championnat est de découvrir des joueuses et de bâtir une équipe forte et homogène pour les prochaines échéances... Nous suivrons l'équipe en aspirant au minimum décrocher la qualification pour le Championnat du monde de cette catégorie prévu en 2026".

Pour sa part, le président de la Confédération africaine de handball (CAHB), le Béninois, Mansourou Aremou, a qualifié cette 32e édition du Championnat d'Afrique U19 féminine de "véritable fête africaine et occasion privilégiée de rassemblement de la jeunesse du continent en Algérie".

"La première phase de la compétition s'est achevée aujourd'hui et la deuxième, réservée aux équipes U17 féminines, débutera dimanche. Nous remercions l'Algérie en général, et la ville d'Oran en particulier, pour le bon accueil et le soutien logistique mis à la disposition des équipes, qu'il s'agisse des infrastructures sportives, de l'hébergement ou d'autres services", a-t-il ajouté.

La 32e édition du Championnat d'Afrique des Nations de handball U19 féminine, organisée durant une semaine, a réuni 11 sélections : le Mali, l'Egypte, la Tunisie, la République Démocratique du Congo, la Guinée, le Burkina Faso, l'Angola, le Kenya, la Côte d'Ivoire, la Zambie ainsi que l'Algérie (pays hôte).