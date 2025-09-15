Algérie: Le 13e Festival international du Malouf en septembre à Constantine

CONSTANTINE — Le treizième Festival culturel international du Malouf se tiendra à Constantine du 20 au 24 septembre avec la participation d'artistes algériens et étrangers issus d'une dizaine de pays, a indiqué samedi, à Constantine, le commissaire du Festival au cours d'une conférence de presse consacrée à l'évènement.

Placé sous le slogan "Le Malouf de l'école à l'universalité", l'évènement aura lieu au Théâtre régional (TRC) Mohamed Taher-Fergani, a annoncé, Ilyès Benbakir, qui s'est longuement étalé sur l'importance du Festival qui vise à élargir la surface d'intérêt pour ce genre musical à travers l'affermissement de son rayonnement international.

La nouvelle édition table sur le travail de proximité au grand bonheur du public, a souligné le même responsable qui a mis en avant la consistance du programme d'animation de proximité concocté dans le cadre de ce Festival qui comprend des soirées et spectacles dans plusieurs wilayas du pays, et également à la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine.

A ce titre, M. Benbakir a indiqué que le commissariat du Festival international du Malouf a concocté un programme de soirées du Malouf précédant l'évènement dans plusieurs wilayas du pays dont Skikda, Guelma, Mila et Alger en plus de spectacles programmés à la maison de la culture Malek-Haddad.

Le même responsable a indiqué que l'évènement a mis à contribution plus de 140 artistes entres musiciens et chanteurs de l'Algérie et de l'étranger, précisant que d'importants efforts sont déployés pour accompagner les porteurs de projets dans le domaine de la musique du Malouf à travers l'ouverture de la porte du Festival devant les artistes qui oeuvrent à promouvoir et à faire connaitre cet art antique.

L'évènement sera ponctué par des séquences de reconnaissance en l'honneur d'artistes ayant contribuer au développement de ce genre musical à l'image de Mohamed Taher Fergani, Taher Gharssa, Brahim Amouchi, Noubli Fadel, Amar Touhami et Salim Fergani, a souligné M. Benbakir qui a fait état également de l'organisation d'une sortie touristiques au profit des participants.