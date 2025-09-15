Algérie: Rentrée scolaire - Semaine nationale de la santé scolaire en septembre

ALGER — Le ministère de la Santé organise du 21 au 25 septembre, en coordination avec le ministère de l'Education nationale, la semaine nationale de la santé scolaire, dans le but de renforcer la conscience sanitaire en milieu scolaire, indique un communiqué du ministère de la Santé.

A l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère de la Santé organise, en coordination avec le ministère de l'Education nationale, la semaine nationale de la santé scolaire (21-25 septembre), dans le but de "renforcer la conscience sanitaire chez les écoliers, à travers des campagnes de sensibilisation, des activités éducatives et des ateliers pratiques", précise le communiqué.

A cet effet, le ministère a "appelé les directeurs de la santé et de la population au niveau des wilayas à se mobiliser et à contribuer activement à la réussite de cette initiative nationale participant de la promotion de la santé en milieu scolaire, en renforçant la coordination avec les directions de l'éducation au niveau local et en mobilisant les équipes de santé scolaire pour un accompagnement efficace des activités programmées".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère a également appelé les directeurs de la santé et de la population à "veiller à la mise en oeuvre du programme de sensibilisation tracé par le ministère de l'Education nationale, en coordination avec le ministère de la Santé" et à "encourager toutes les initiatives complémentaires (conférences, interventions spécialisées, ateliers pratiques et activités éducatives) à même de concourir à la réussite de cette initiative nationale".