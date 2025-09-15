Afrique: Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie

15 Septembre 2025
African Union (Addis Ababa)

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, réaffirme l'importance fondamentale de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance pour la paix, la stabilité et le développement durable du continent.

Le Président de la Commission rappelle les cadres normatifs adoptés par l'Union africaine, en particulier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui demeure l'instrument de référence pour guider les États membres dans leurs efforts de consolidation des institutions démocratiques et de promotion de la participation citoyenne.

En ce jour symbolique, il encourage les États membres à redoubler d'efforts pour faire progresser et consolider la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance, conditions essentielles à la paix, au développement inclusif, à la prospérité et à l'intégration de l'Afrique.

Le Président de la Commission réitère l'engagement indéfectible de l'Union africaine à accompagner les États membres et les peuples africains dans la réalisation de leurs aspirations démocratiques et de bonne gouvernance.

 

