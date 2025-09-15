Algérie: Hidaoui visite le camp de formation des jeunes médiateurs pour la prévention de la toxicomanie à Alger

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a visité, dimanche, le camp de formation des jeunes médiateurs pour la prévention de la toxicomanie au niveau du camp de jeunes de Zeralda (Alger) et ce, dans le cadre de la vision du ministère visant à "appuyer les programmes de prévention et de formation" et à "accompagner les jeunes dans leur parcours de sevrage et de réinsertion" afin de leur permettre de contribuer activement au processus de développement national, indique un communiqué du ministère.

Lors de sa visite dans ce camp organisé par le ministère de la Jeunesse, en coordination avec le ministère de la Santé et l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), M. Hidaoui a rencontré les jeunes participants dont il a écouté les préoccupations et les aspirations,

saluant "la forte volonté dont ils ont fait preuve pour surmonter la phase de dépendance et s'engager dans une dynamique de changement positif au sein de la société".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en exprimant "son plein soutien et ses encouragements à ces jeunes", le ministre a souligné "l'importance du rôle qu'ils peuvent jouer, en tant que médiateurs actifs, dans la conscientisation et la sensibilisation aux dangers de la drogue, mais aussi dans la contribution à l'édification d'une société solidaire, consciente et immunisée contre ce fléau".

A cette occasion, le ministre a salué les "nobles objectifs que le camp s'attelle à réaliser", notamment "le renforcement de l'esprit de citoyenneté et de responsabilité chez les participants, la promotion du bénévolat et de la participation à la vie publique, le développement des compétences sociales et de communication et la réinsertion des personnes sevrées dans leur environnement socioprofessionnel".

Cette visite s'inscrit dans le cadre du "suivi sur le terrain des programmes de formation et d'accompagnement destinés aux jeunes, notamment sevrés", conclut le communiqué.