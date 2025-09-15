Algérie: Programme de financement des projets associatifs dédiés à la jeunesse pour l'exercice 2025 - 81 projets sélectionnés

ALGER — Le ministère de la Jeunesse a annoncé, dimanche dans un communiqué, la sélection de 81 projets associatifs pour bénéficier du programme de soutien et de financement des projets associatifs dédiés à la jeunesse au titre de l'exercice 2025.

Après le traitement des dossiers de candidature reçus sur la plateforme numérique "Charaka" pour le financement des projets associatifs dédiés à la jeunesse au titre de l'exercice 2025, 81 projets ont été sélectionnés sur un total de 128 projets déposés, sachant que 5.570 associations sont inscrites sur la plateforme.

L'annonce des résultats par le ministère de la Jeunesse s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à "consacrer la transparence et le professionnalisme" et à "renforcer la complémentarité avec les composantes de la société civile juvénile", précise le communiqué.

La signature des conventions de financement des projets retenus "interviendra dans les prochains jours", selon la même source, qui souligne que "les associations dont la candidature a été acceptée bénéficieront d'une session de formation sur le mode de gestion de la convention de financement du projet associatif".

"Les associations dont les projets n'ont pas été retenus bénéficieront, quant à elles, de sessions de formation visant à renforcer leurs capacités en matière d'élaboration de projets associatifs", ajoute le communiqué.

Les projets retenus portent sur plusieurs domaines, dont "la citoyenneté et la participation des jeunes à la vie publique", "la protection des jeunes des fléaux et l'insertion des jeunes", "les aptitudes et compétences sociales et numériques des jeunes", "l'innovation technologique et l'entrepreneuriat", "les nouveaux médias (numériques) et la création d'un contenu pertinent" et "le tourisme historique, sportif et de loisirs", précise la même source.

Pour rappel, une plateforme numérique baptisée "Charaka" avait été mise en place à cet effet pour faciliter l'interaction avec les associations, renforcer l'approche participative et assurer un suivi rigoureux de toutes les étapes (inscription, participation et mise en oeuvre des projets). Une commission centrale, regroupant des représentants des différentes directions centrales concernées, a aussi été créée au niveau du ministère pour superviser l'opération.

Le ministère a, par ailleurs, installé un comité technique spécialisé, composé d'enseignants et de spécialistes dans la gestion des projets associatifs, chargé d'étudier et d'évaluer les projets des associations selon des critères "objectifs et transparents répondant aux exigences d'efficacité et d'impact".