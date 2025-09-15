Cameroun: Construction de 100 forages solaires - Africa Dream Water International chez Gaston Eloundou

Une délégation d'Africa Dream Water International a été reçue cette semaine à Yaoundé, par le ministre de l'Eau et de l'Energie ( MINEE) Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, ainsi que par le directeur général de la Société Immobilière du Cameroun ( SIC ), AHMADOU SAOURDANA.

L'objet de cette série d'audiences accordée depuis mardi dernier aux membres d'Africa Dream Water International, dont son président MOULIOM OUSMANE DABO, son président du conseil d'administration Rigobert SONG BAHANAG et ses vice-présidents que sont Patrick MBOMA ANDEM, Raymond KALLA et Alain Blaise BATONGUE, porte sur le lancement de la campagne spéciale '100 forages solaires dans les 10 régions du Cameroun '.

Il s'agit d'une action humanitaire que ces personnalités constituées essentiellement d'anciens footballeurs, ont bien voulu exposer aux autorités camerounaises. En clair, Africa Dream Water a lancé une campagne ambitieuse et historique intitulée « 100 forages solaires pour le Cameroun », destinée à offrir un accès durable à l'eau potable dans les 10 régions du pays.

Ce projet, conçu pour soulager les souffrances des populations rurales et urbaines, vient en parfaite complémentarité avec les priorités sociales du gouvernement camerounais.

Dans le cadre de cette action , les responsables de cette association humanitaire, ont montré tout leur intérêt à échanger avec Gaston ELOUNDOU ESSOMBA le MINEE.

Ladite rencontre marque un tournant historique dans la mission d'Africa Dream Water : unir la force d'une association humanitaire internationale à la vision et aux moyens d'un gouvernement, pour relever l'un des plus grands défis de l'heure : l'accès universel à l'eau potable.

À travers ce dialogue constructif, Africa Dream Water et le gouvernement camerounais ouvrent la voie d'une collaboration stratégique qui permettra d'amplifier les projets, notamment la Campagne des 100 Forages, symbole d'espoir et de dignité pour des milliers de familles.

La délégation d'Africa Dream Water a également été reçue par le directeur général de l'Agence Nationale au Développement Forestier ( ANAFOR ), Theophile BEKOLO BEKOLO. La délégation d'Afica Dream Water a également été reçue ce jeudi 11 septembre 2025 par le directeur général de la SIC.

Les anciennes gloires du football camerounais ( Rigobert SONG BAHANAG, Patrick MBOMA ANDEM et Raymond KALLA NKONGO ) ont décidé d'être désormais les ambassadeurs de la SIC. Avec le directeur général de cette société d'État en charge du logement, social, ils ont visité les logements de Mfoundi ( Yaoundé ) l'une des plus importantes réalisations de la SIC.

Africa Dream Water International a également reçu le soutien de la présidence de la République du Cameroun . 'Ensemble, nous affirmons qu'aucun enfant, aucune femme, aucun villageois ne doit plus souffrir de la soif ou des maladies liées à l'eau insalubre. Aujourd'hui, c'est l'avenir qui s'écrit : celui d'une Afrique qui choisit la vie, la santé et la dignité pour tous', a scandé le PCA d'Africa Dream Water international.

Il ne reste plus qu'à voir le projet se réaliser, pour le bonheur des ménages défavorisés par le sort.