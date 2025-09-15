Tunis — Les jeunes doivent être impliqués dans la construction de systèmes alimentaires résilients en Afrique. Leur créativité et leur capacité à adopter l'innovation et les nouvelles technologies sont essentiels pour relever les défis de la sécurité alimentaire, de la durabilité et de la résilience face au changement climatique, c'est ce qui ressort du Forum africain sur les systèmes alimentaires, organisé à Dakar, au Sénégal, du 31 août au 5 septembre 2025.

Tenu sur le thème "Jeunesse africaine : moteur de la collaboration, de l'innovation et de la transformation des systèmes agroalimentaires", ce forum a permis de mettre l'accent sur les nombreuses opportunités qu'offrent les chaînes de valeur du système agroalimentaire pour impliquer les jeunes et exploiter leur potentiel afin d'accélérer la transformation des systèmes alimentaires en Afrique.

Les participants à ce forum, ont été unanimes à souligner l'impératif pour les pays africains de placer les jeunes au centre des processus décisionnels clés et de soutenir leurs innovations et leurs initiatives, d'autant plus que le nombre de jeunes dans la population active africaine devrait passer à 375 millions d'ici 2030.

Aujourd'hui, l'Afrique est considérée comme une terre d'opportunités pour le développement des systèmes agroalimentaires et une destination d'investissement de premier plan. Continent le plus jeune et à la croissance la plus rapide au monde, il abrite 60 % des terres non cultivées de la planète, des ressources en eau abondantes, un marché dynamique et une population qui devrait atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Cela signifie que la région dispose d'un potentiel énorme pour transformer les systèmes agroalimentaires, garantir la sécurité alimentaire, et créer des emplois et de la richesse pour tous.

Cependant, la production alimentaire actuelle est bien inférieure à la demande, ce qui alimente la migration, l'insécurité et l'instabilité politique dans diverses régions du continent. Au lieu d'être un exportateur net de denrées alimentaires, le continent en est un importateur net, dépensant au moins 70 milliards de dollars américains de devises étrangères rares chaque année pour ses importations.

Réunissant environ 6 000 participants, dont des agriculteurs, des décideurs politiques, des chercheurs, des étudiants, des partenaires de développement et des acteurs du secteur privé, le Forum a ainsi appelé à améliorer l'accès des jeunes au financement, à soutenir les start-ups et les MPME agroalimentaires dirigées par des jeunes et à rendre le secteur plus attractif pour les investisseurs.

Il a été également l'occasion de souligner le rôle crucial de la gestion des risques agricoles face aux chocs climatiques, à la volatilité des marchés, à l'exclusion financière et à l'insécurité alimentaire, pour garantir la transition vers des systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique où les petits exploitants agricoles produisent jusqu'à 70 % de la nourriture.

Le Forum africain sur les systèmes alimentaires est le premier forum mondial consacré à l'agriculture et aux systèmes alimentaires africains. Il a pour objectif de stimuler la volonté politique et de faire avancer les politiques, les programmes et les investissements nécessaires pour parvenir à une transformation inclusive et durable des systèmes alimentaires.