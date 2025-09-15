Tunisie: Flottille maghrébine de la résilience - Des personnalités tunisiennes saluent le rôle central du pays

Tunis — Des personnalités tunisiennes participant à la Flottille maghrébine de la Résilience pour briser le blocus de Gaza ont souligné que cette initiative illustre le rôle "éminent" de la Tunisie dans les mouvements civils, politiques et de défense des droits humains dans le monde.

Dans des déclarations à l'Agence TAP, elles ont salué l'accueil réservé aux bâtiments de la flottille dans les ports de la Tunisie, ainsi que les facilités mises à leur disposition pour poursuivre leur traversée maritime visant à mettre fin à la guerre contre le peuple palestinien et à faire valoir ses droits humains et légitimes.

Présent au port de Sidi Bou Saïd au moment du départ de la flottille, le député Mohamed Ali, mouvement Echaâb, a qualifié le rassemblement des "voix libres du monde" en Tunisie de "moment historique et exceptionnel, en parfaite harmonie avec la position du peuple tunisien envers la Palestine.

Il a ajouté que sa participation, ainsi que celle de députés venus saluer les navires, visait à "dénoncer et mettre fin aux crimes sionistes".

En sa qualité de président de la commission parlementaire des droits et libertés, Mohamed Ali a lancé un appel aux parlementaires du monde entier afin de soutenir la flottille internationale et de la protéger des menaces israéliennes.

"La flottille vient pour la liberté de la Palestine. Mon message au peuple palestinien est que vous avez montré l'exemple au monde entier dans la lutte contre le colonialisme, l'occupation et le racisme. Tous les peuples colonisés se sont libérés et toutes les idéologies racistes ont été vaincues. Nous venons pour mettre fin à la mascarade sioniste. Vous n'êtes pas seuls, nous ne vous abandonnerons pas", a-t-il lancé.

De son côté, l'activiste politique et économiste, Lotfi Ben Issa, a rappelé, depuis le Port de Sidi Bou Saïd, que "la flottille maghrébine est une nouvelle tentative de briser le blocus de Gaza après la caravane terrestre maghrébine".

"Elle témoigne du rôle central de la société civile tunisienne au sein des mouvements civils à l'échelle mondial et de sa capacité à perturber l'entité sioniste et à dévoiler ses plans criminels », a-t-il soutenu.

S'agissant du nombre des participants, Ben Issa a précisé que la flottille mondiale rassemblera des dizaines de navires et plus d'un millier de participants. "Une partie est déjà arrivée en Tunisie depuis l'Espagne, rejointe par des navires tunisiens, italiens, grecs et d'autres pays, formant ainsi une véritable force de pression contre l'entité sioniste", a-t-il détaillé.

Le coordinateur général de la Coalition "Soumoud" a indiqué que la participation de représentants de 44 pays et de plus d'une centaine de nationalités - militants des droits de l'Homme, personnalités politiques et influenceurs - "vise à accompagner le changement en cours dans l'opinion publique mondial sur l'entité sioniste qui commet des crimes de génocide dans les territoires palestiniens occupés".

Au milieu des centaines d'inscrits sur les listes des participants, il a déclaré : "Le monde occidental est en train de passer de l'image d'Israël comme unique puissance au Moyen-Orient à celle d'un État coupable de crimes contre l'humanité".

Et d'ajouter : "À travers cette participation et cette campagne mondiale, nous voulons renforcer ce changement dans la conscience des peuples".

Pour sa part, Yassine Gaïdi, membre du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a expliqué, que sa participation "traduit la solidarité des journalistes tunisiens avec le peuple palestinien en général, et avec les journalistes palestiniens en particulier, dont 247 sont tombés en martyrs jusqu'à présent dans la guerre sioniste contre Gaza".

Il a ajouté que cette action va au-delà des simples déclarations de condamnation, vers "une mobilisation concrète pour ouvrir une voie humanitaire vers Gaza".