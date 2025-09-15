ALGER — Quatre nouveaux centres psychopédagogiques destinés aux enfants atteints d'handicap mental entreront progressivement en service dans la wilaya d'Alger, a indiqué, dimanche, un communiqué des services de la wilaya.

Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a effectué, samedi, une visite d'inspection dans ces quatre nouveaux centres psychopédagogiques destinés aux enfants souffrant de déficience intellectuelle, de troubles du spectre autistique et du syndrome de Down, "trois d'entre eux ouvriront leurs portes le 21 septembre courant", précise la même source.

Lors de cette visite, M. Rabehi s'est enquis des dernières retouches apportées aux trois centres qui entreront bientôt en service, à savoir: le centre d'accueil de Hussein Dey (capacité d'accueil de 100 enfants), le centre Farhat-Saliha "02" à Sidi M'Hamed (50 enfants) et le centre Hamla-Abderrazak à Bologhine (60 enfants). A ceux-ci s'ajoute le centre psychopédagogique de Staoueli, dont l'entrée en service est prévue avant la fin de l'année en cours, avec une capacité d'accueil de 60 enfants, est-il précisé dans le communiqué.

L'ouverture de ces établissements tend à répondre à la "demande croissante des parents de cette catégorie d'enfants, a ajouté la même source rappelant que ces centres, "réhabilités et équipés par les services de la wilaya d'Alger, seront gérés par l'Etablissement de gestion des structures préscolaires d'Alger (EPIC Presco)".

Ces structures constituent une "opération pilote" en matière de prise en charge psychopédagogique, comprenant le diagnostic et le suivi des enfants présentant des difficultés ou des troubles psychologiques, en vue de favoriser leur insertion sociale grâce à un encadrement assuré par des équipes psychopédagogiques, a noté la même source faisant état de l'ouverture d'autres centres de ce type.

La wilaya d'Alger compte actuellement "20 centres psychopédagogiques prenant en charge plus de 2.000 enfants atteints d'handicap mental, âgés de 3 à 18 ans, après diagnostic effectué par une équipe pédagogique spécialisée.