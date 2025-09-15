Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2025 - Le ministre Roger Baro invite les bénéficiaires à être des modèles

14 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone et Mohamed LY

Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo et celui de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro ont rendu une visite aux nouveaux bacheliers en immersion patriotique, vendredi 5 septembre 2025, à Ouagadougou.

L'immersion patriotique est une initiative des nouvelles autorités qui vise à assurer aux bénéficiaires une éducation aux valeurs civiques, disciplinaires et patriotiques. Les nouveaux bacheliers en immersion patriotique au lycée Sainte Philomène de Marcoussis ont reçu la visite, vendredi 5 septembre 2025, du ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo et son homologue de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Baro.

Le ministre chargé de l'Environnement, Roger Baro, a salué l'initiative qui selon lui a porté fruit. « Nous avons senti des bacheliers fiers d'appartenir à leur pays. Nous avons vu des bacheliers prêts au sacrifice suprême pour la nation » a-t-il confié. Le ministre Baro a, à l'occasion, invité les nouveaux bacheliers à être des nouveaux citoyens, à être le reflet de ce qu'ils ont appris. « A votre retour, il faut passer le message à ceux qui n'ont pas fait l'immersion sans donner de leçons.

C'est un passage difficile, mais il faut arriver à incarner cela pour qu'on ne dise pas demain que ceux qui ont fait l'immersion, perturbent partout. Il faut passer le message de manière très humble et vous allez être des modèles », a-t-il soutenu. Le ministre chargé de l'Enseignement secondaire, Boubakar Savadogo, a expliqué que l'immersion a connu un engouement. Il a relevé que des modules qui n'étaient pas prévus ont dû être pris en compte.

« Il n'était pas prévu un module sur le civisme fiscal, la direction générale des Impôts nous a sollicité et nous avons pu le programmer », a-t-il précisé. Le nouveau bachelier, Boinzemwendé Josué Abdoul Kaleb Simporé, a indiqué qu'il a appris les valeurs telles que l'intégrité, la discipline et le sens du travail.

« Nous avons aussi eu à participer à la conférence sur l'entrepreneuriat », a-t-il précisé. De son avis, les bénéficiaires de l'immersion patriotiques se sont engagés à porter haut, l'initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire du Burkina Faso un pays à vocation entrepreneuriale. A ce propos, il a manifesté sa volonté d'évoluer dans le domaine de l'électricité.

