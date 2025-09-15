Burkina Faso: Gendarmerie de Koudougou - Les ressortissants du Bam plantent utile

L'Association pour le développement du Bam à Koudougou a organisé, samedi 13 septembre 2025, une plantation d'arbres et une opération de salubrité au sein de la compagnie de gendarmerie de Koudougou. Environ 150 plantes ont été mises en terre à cette occasion.

Les membres de l'Association pour le développement du Bam à Koudougou (ADBK) et l'Association Jeunesse Nekré de Koudougou (AJNK) ont pris d'assaut la cour de la compagnie de gendarmerie de la localité, samedi 13 septembre 2025, pour une plantation d'arbres et une opération de salubrité. Environ 150 plantes de diverses espèces dont des manguiers, des baobabs, des orangers, des citronniers ont été mis en terre, en cette matinée. Selon le président de l'ADBK, Maxime Zango, inspecteur chargé de l'enseignement primaire à la retraite, cette activité entre dans le cadre de l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, à reverdir le Faso.

Et le choix de la gendarmerie pour ce reboisement traduit la volonté d'exprimer leur reconnaissance aux Forces de défense et de sécurité (FDS) quiveillent nuit et jour pour que la population vive dans la paix et la sérénité. Aussi, a-t-il ajouté, le site étant clôturé, cela participe à la protection des plantes. Maxime Zango a, au nom des deux structures associatives, remercié les patrons de la gendarmerie de Koudougou et la direction provinciale en charge l'environnement du Boulkiemdé pour leur accompagnement qui a permis la réussite de cette activité.

Le commandant de la compagnie de gendarmerie de Koudougou, le lieutenant Emmanuel Ouédraogo, a félicité les acteurs pour cette action qui est une preuve des bonnes relations entre les populations de Koudougou et leur gendarmerie. Pour lui, la gendarmerie est là pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens et cette opération de reverdissement initiée par l'ADBK en collaboration avec l'AJNK est saluée par la hiérarchie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le lieutenant Ouédraogo a pris l'engagement avec ses hommes d'entretenir ces arbres fruitiers. Le patron de la compagnie a, par ailleurs, remercié la population de la cité du Cavalier rouge pour la collaboration avec ses éléments et invite les citoyens à poursuivre dans cette dynamique. L'ADBK existe depuis une trentaine d'années et regroupe les ressortissants de la province du Bam résidant à Koudougou et ses environs. Elle est bien connue pour ses oeuvres de bienfaisance. A titre d'exemple, elle a fait don d'une enveloppe de 500 000 F CFA au haut-commissariat du Bam pour contribuer à la prise en charge des Personnes déplacées internes (PDI). Cette année l'association compte s'investir dans l'organisation de l'excellence scolaire au Bam avec un appui conséquent.