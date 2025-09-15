Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - L'ADRNS reçoit un fonds d'amorçage pour le projet African Valley

Le fonds d'amorçage d'une valeur de 1 500 euros par récipiendaire a été attribué à trois entreprises dont l'Association développement Nord Sud (ADRNS), lors de la tenue à Paris, le 13 septembre, d'une rencontre citoyenne. Le projet de l'ADRNS porté par Kakama Léo-Cady et M'foumou-Titi Dimitri est d'implanter au quartier Ngoyo, à Pointe-Noire, un hub dédié à la recherche et à l'application de l'intelligence artificielle (IA) en République du Congo.

La remise de fonds aux trois entreprises a été faite à l'issue de la présentation à l'assistance du Figa (Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement) diaspora au Palais des glaces.

Pour les récipiendaires d'ADRNS, ce fonds est une reconnaissance qui marque une étape déterminante dans la concrétisation qui allie la vision et l'ambition du projet African Valley, à savoir créer un écosystème dynamique où l'innovation numérique et l'IA prennent racine ; offrir aux jeunes et moins jeunes la possibilité de se former aux métiers d'avenir, et faire émerger des talents et experts capables, non seulement de transformer le Congo, mais aussi de rayonner dans toute la région du bassin du Congo et au-delà.

Les concepteurs expliquent que le projet s'appuie sur un environnement tourné vers la recherche, l'entrepreneuriat et la créativité. De ce fait, il aspire à positionner la République du Congo comme un acteur majeur des enjeux technologiques du XXIe siècle.

Le hub d'innovation prévu à Ngoyo se déclinera autour de quatre axes majeurs : la formation, afin de développer des cursus en IA et en numérique accessibles à tous ; l'incubation, pour accompagner les startups locales innovantes et favoriser l'émergence d'un tissu entrepreneurial solide ; les événements et networking pour organiser des rencontres, hack thons et forums pour connecter les talents, investisseurs et entreprises ; la référence régionale, pour créer un centre d'excellence reconnu dans le bassin du Congo.

En fonction de ces axes, African Valley contribuera directement à plusieurs objectifs de développement durable (ODD) : ODD 4 - Éducation de qualité : rendre accessible une formation tournée vers l'avenir et les technologies de l'information et de la communication; ODD 5 - Égalité entre les sexes : encourager et valoriser l'implication des femmes dans les métiers technologiques et l'IA ; ODD 8 - Travail décent et croissance économique : générer des opportunités d'emploi qualifié pour la jeunesse congolaise ; ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure : poser les bases d'un hub technologique dans la sous-région.

Avec l'obtention du fonds d'amorçage du Figa, African Valley entame désormais son lancement et appelle l'ensemble des acteurs congolais et régionaux à unir leurs forces. Il s'adresse aux entreprises technologiques locales ; aux institutions publiques et privées, aux acteurs du digital et de l'innovation ; aux partenaires sociaux et financiers.

« Cette mobilisation est essentielle pour ériger à Ngoyo un pôle d'excellence numérique et d'intelligence artificielle, véritable levier de transformation pour la République du Congo et pour l'Afrique », a confié Dimitri M'Foumou-Titi, remerciant au passage le Figa pour avoir été le premier organisme à croire à ce projet.

dimitri.mfoumoutiti@adrns.org /

Whatsapp:+336 98 69 75 58

