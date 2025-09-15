Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne à Paris - Rodrigue Malanda-Samba prône l'union de tous les Congolais

En présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawe de l'ambassade du Congo en France et de Larissa Ondzie Ongogni, conseillère chargée des Congolais de l'étranger, le conseiller chef du département politique du président de la République, Rodrigue Malanda-Samba, a fait résonner avec justesse, le 13 septembre, le mot union tout au long de la rencontre citoyenne tenue à Paris sous le sceau du dialogue et de l'ouverture, laquelle a mobilisé des centaines de Congolais de la diaspora.

Dès l'entame de la rencontre citoyenne au Palais des glaces à Paris, Rodrigue Malanda-Samba a rappelé dans son mot introductif que depuis belle lurette, « Bâtir un État-Nation uni, digne, moderne, prospère, équitable, fraternel, humaniste et respecté, est une utopie, qui, depuis la nuit des temps, a toujours constitué le point de convergence des peuples en quête d'un devenir commun ».

Dans le même tempo, il a évoqué le devoir de mémoire en parlant de la noble ambition portée par le sacrifice suprême des ancêtres ayant permis, à travers le temps et les contextes, la mise en exergue de certains compatriotes, armés d'un patriotisme à toute épreuve, tels que André Grenard Matsoua, Boueta Mbongo, Mabiala Ma Nganga, Mâ Ngounga, « et bien d'autres, vaillants combattants ayant lutté, au péril de leur vie, pour l'accession de notre pays à l'indépendance ».

Il a eu également un mot bienveillant pour les personnalités qu'il a qualifiées comme des pères fondateurs de la République du Congo, à savoir l'abbé Fulbert Youlou, Jacques Opangault, Simon-Pierre El Hadj Kikhounga-Ngot, Jean Félix-Tchicaya, Pascal Okemba Morlende, Robert Stéphane Tchitchellé, Alphonse Massamba-Débat, Charles David Ganao.

L'évocation de ce devoir mémoriel lui a permis de faire de cette rencontre citoyenne une main tendue à certains compatriotes en délicatesse avec la République, parce que s'impose un repositionnement stratégique au coeur des priorités nationales pour les Congolais de l'étranger.

Il a poursuivi en rappelant que la diaspora congolaise du monde entier doit sortir de l'individualisme léthargique qui caractérise la majorité de ses membres pour s'unir, se structurer, se réinventer et se transformer en force de frappe financière, capable de renforcer le dynamisme économique national et de fortement contribuer à l'amélioration de la croissance du produit intérieur brut, tout en cessant d'être l'otage d'une minorité bruyante et violente qui s'arroge le droit de parler au nom de tous sans en avoir reçu mandat.

« En effet, vous avez trop souvent souffert, au même titre que l'image de notre pays, des violences verbales, physiques et autres dérives, orchestrées par une nouvelle espèce de trafiquants, lesquels, à coup de menaces, calomnies, médisances, injures et contre-vérités, occupent le devant de la scène, occultant ainsi la diaspora créative, innovante, dynamique et porteuse de mieux-être, pour notre État-nation en construction », a-t-il déploré.

Bannir plus que jamais la division, l'incitation à la violence

De ce fait, il a formulé la réalisation du voeu pour la diaspora que soit venu le temps de l'apaisement, de la paix des coeurs et de la tranquillité des esprits, chers à Denis Sassou N'Guesso, le président de la République.

Rodrigue Malanda-Samba a rappelé qu'il est plus que temps de bannir la division, l'incitation à la violence, le tribalisme, le clanisme, ainsi que toutes autres formes de sectarisme, car la République du Congo se construira avec toutes ses filles et tous ses fils, quel que soit l'endroit du globe où ils résident.

« De toutes évidences, faire l'apologie des divisions ethniques, tribales et claniques consiste en réalité à sous-tendre les manoeuvres dilatoires des ennemis de la République du Congo, étant entendu que la nation congolaise dans toute sa diversité n'est constituée en réalité que de deux entités, en l'occurrence les peuples bantous et autochtones, aussi nommés pygmées »; a-t-il souligné. Il a estimé qu'il est plus que temps pour les enfants de la République du Congo de jeter la rancune à la rivière, pour se recentrer sur les intérêts vitaux de la nation.

Les esprits de l'assistance étant bien préparés à l'écoute et aux échanges, Rodrigue Malanda-Samba a souhaité que cette agora républicaine devienne le fondement d'une nouvelle dynamique d'échanges patriotiques, empreinte de respect, de responsabilité et de sérénité.

Les échanges ont porté sur les questions sécuritaires ; juridiques ; fiscales ; médicales ; sportives ; administratives ; électives ; sanitaires.

Le conseiller du chef de l'État s'est engagé à transmettre aux autorités politiques et administratives congolaises les préoccupations et suggestions des participants à la présente rencontre. Il s'est engagé à mettre en place une équipe du Département politique du cabinet du chef de l'État dans les locaux de l'ambassade de la République du Congo en France comme support prioritaire et étatique.

À l'issue de la rencontre, les participants ont salué cette initiative et, d'une manière presque unanime, ont admis avoir renoué avec le vivre ensemble issu du mbongui.