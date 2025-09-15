Tunisie: Résultats et classement de la Ligue 1 - 5e journée

À l'issue des rencontres de la 5e journée, disputées dimanche 14 septembre 2025
Résultats des matchs
. Dimanche 14 septembre
A Radès :
Club Africain 1 Firas Chaouat (39)
CS Sfaxien 1 Hichem Baccar (54 sp)
A Gabès :
AS Gabès 0
ES Zarzis 1 Moomen Rahmani (86)
. Samedi 13 septembre
Au Bardo :
Stade Tunisien 1 Mohamed Amine Khemissi (41)
Espérance ST 0
A Monastir :
US Monastir 1 Raed Chikhaoui (45)
Etoile du Sahel 1 Raki Laouani (83)
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane 0
CA Bizertin 1 Ahmed Amri (90+8)
Reste à jouer
. Jeudi 11 septembre
A Bir Bouregba :
AS Soliman 1 Mannoubi Haddad (45)
O. Béja 0
A Kairouan :
JS Kairouan 2 Christ Junior (29), Abdoulaye Kanou (73)
AS Marsa 1 Godwin Kalu (8)
A Metlaoui :
ES Metlaoui 0
JS Omrane 0
Classement
|#
|Équipe
|Pts
|J
|G
|N
|D
|BP
|BC
|Dif
|1
|ES Zarzis
|13
|5
|4
|1
|0
|7
|3
|+4
|2
|Stade Tunisien
|11
|5
|3
|2
|0
|5
|1
|+4
|3
|Club Africain
|10
|5
|3
|1
|1
|6
|3
|+3
|4
|Espérance ST
|8
|5
|2
|2
|1
|7
|2
|+5
|5
|ES Metlaoui
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|3
|0
|6
|US Monastir
|7
|5
|1
|4
|0
|5
|3
|+2
|7
|JS Omrane
|7
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|8
|JS Kairouan
|7
|5
|2
|1
|2
|3
|6
|-3
|9
|CS Sfaxien
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|6
|0
|10
|ES Sahel
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|5
|0
|11
|US Ben Guerdane
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|3
|0
|12
|CA Bizertin
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|4
|-2
|13
|AS Gabès
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|5
|-3
|14
|AS Marsa
|4
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|15
|AS Soliman
|4
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|16
|O. Béja
|2
|5
|0
|2
|3
|0
|5
|-5