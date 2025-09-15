Tunisie: Rentrée scolaire 2025/2026 - Plus de 2,3 millions d'élèves attendus

14 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Ministère de l'Éducation a annoncé que les établissements publics accueilleront, à partir du lundi 15 septembre 2025, plus de 2 325 000 élèves dans les cycles préparatoire, primaire, préparatoire et secondaire. L'encadrement sera assuré par environ 160 000 enseignants.

Digitalisation et nouveaux services

La rentrée est marquée par la généralisation de l'inscription en ligne, la mise en place des emplois du temps numériques et l'interconnexion avec les services de transport scolaire et universitaires. Les élèves internes et demi-pensionnaires bénéficient également de solutions digitales.

Infrastructures modernisées

Le parc scolaire atteint désormais 6 164 établissements, dont 15 nouvelles écoles et collèges. Plus de 480 millions de dinars ont été investis pour la construction de salles de classe, la rénovation des bâtiments et l'installation de caméras de surveillance.

Équipements renforcés

Près de 30 000 ordinateurs, des photocopieurs et plus de 85 000 tables scolaires seront distribués, permettant de moderniser plus de 5 700 classes dès cette rentrée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.