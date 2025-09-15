Tunisie: Rentrée scolaire 2025/2026 - Plus de 2,3 millions d'élèves attendus

Le Ministère de l'Éducation a annoncé que les établissements publics accueilleront, à partir du lundi 15 septembre 2025, plus de 2 325 000 élèves dans les cycles préparatoire, primaire, préparatoire et secondaire. L'encadrement sera assuré par environ 160 000 enseignants.

Digitalisation et nouveaux services

La rentrée est marquée par la généralisation de l'inscription en ligne, la mise en place des emplois du temps numériques et l'interconnexion avec les services de transport scolaire et universitaires. Les élèves internes et demi-pensionnaires bénéficient également de solutions digitales.

Infrastructures modernisées

Le parc scolaire atteint désormais 6 164 établissements, dont 15 nouvelles écoles et collèges. Plus de 480 millions de dinars ont été investis pour la construction de salles de classe, la rénovation des bâtiments et l'installation de caméras de surveillance.

Équipements renforcés

Près de 30 000 ordinateurs, des photocopieurs et plus de 85 000 tables scolaires seront distribués, permettant de moderniser plus de 5 700 classes dès cette rentrée.