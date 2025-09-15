Afrique du Nord: Bound narratives - Et l'image se fait livre

Le premier Festival du Livre photographique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient se déroulera du 19 septembre au 15 novembre 2025 au centre d'art B7L9 à Bhar Lazreg, à La Marsa, ainsi qu'au 32bis et Mouhit Space à Tunis.

Lancé en 2022, Bound Narratives a été déjà présenté comme une exposition de livres à Beyrouth, Florence, Montréal et Sarajevo. L'édition tunisienne représente une étape importante : pour la première fois, l'initiative prend la forme d'un festival, avec une exposition, une bibliothèque consultable, des ateliers, des signatures de livres, des conversations et des concerts.

Conçu par l'artiste et designer libanais Roï Saade et porté à Tunis avec la photographe irakienne Tamara Abdul Hadi, l'événement se partage entre B7L9, le 32bis et Mouhit, faisant de Tunis un lieu d'échanges autour de la photographie, du livre et de la mémoire.

Roï Saade, artiste interdisciplinaire, conjugue graphisme, photographie et arts visuels. Ses projets questionnent la mémoire collective et révèlent les formes de résistance que recèlent l'image et le livre.

Tamara Abdul Hadi, photographe irakienne, interroge les représentations de sa culture dans toute sa pluralité. Son travail, largement diffusé et exposé, redonne voix à ceux qui en sont privés. Elle a publié en 2022 son premier livre, Picture an Arab Man.

Au coeur du projet Bound narratives, l'exposition A Photobook World (curatée par Roï Saade et Tamara Abdul Hadi, avec une scénographie de Thomas Egoumenides) réunit une sélection de livres photographiques d'artistes issus de la région Mena.

La sélection inclut des œuvres issues d'Algérie, d'Égypte, d'Iran, d'Irak, du Liban, du Maroc, de Palestine, du Soudan, de Syrie, de Tunisie et de Turquie.

Le vernissage de l'exposition « A Photobook World » aura lieu le vendredi 19 septembre 2025 à 18h00 au B7L9.

Occupant près de 500 m², l'exposition s'inspire de l'espace domestique, à la manière des scénographies intimistes où le moindre détail devient scène de récits. Au centre de l'installation, un majlis de lecture réunit une vingtaine d'ouvrages consultables par le public. Au total, trente livres de photographie sont présentés dans cette exposition, dont douze sont mis en avant à travers trois capsules thématiques qui reflètent les thèmes récurrents façonnant ces récits contemporains réalisés à travers l'objectif :

Longing and Belonging (Nostalgie et appartenance) : méditations sur l'exil, le foyer et la mémoire, à la fois réalités concrètes et refuges intérieurs.

Upheaval (Bouleversements) : récits des ruptures sociales, politiques et intimes, où se manifestent la violence et la perte.

Reimagining Histories (Réinventer l'Histoire) : projets qui reprennent des archives occultées et réévaluent les récits construits.

Le livre photographique, un espace d'écriture et de mémoire : les livres réunis vont du témoignage personnel à la recherche savante, et du fragment d'archives à l'esquisse plastique d'un récit intime. Chacun affirme la singularité de ce médium : une forme où les images se forment au rythme d'un récit, où l'auteur et le lecteur se rejoignent pour inventer un langage commun.

Ces livres, souvent auto-édités, annotés ou enrichis de traces personnelles, échappent aux logiques institutionnelles pour restituer la fraîcheur du vécu. Le médium se fait alors à la fois miroir et projection, lieu d'introspection et de réinvention.

Les auteurs de ce Livre photographique sont : Bruno Boudjelal, Omar D, Abdo Shanan, Laura El-Tantawy, Sara Sallam, Mohamed Hassan, Heba Khalifa, Amak Mahmoodian, Mashid Mohadjerin, Hannah Darabi, Tamara Abdul Hadi, Nadhim Ramzi, Ayla Hibri, Mohamad Abdouni, Gilbert Hage, Tanya Traboulsi, Fouad Elkoury, Hicham Benohoud, Tanya Habjouqa, Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme, Maen Hammad, Taysir Batniji, Walaa Yassin and Mohammed Babakir, Salih Basheer, Omar Malas, Zied Ben Romdhane, Oumayma Ben Tanfous, Ali Taptik, Suzan Pektaş et Emin Özmen.

Au programme de Bound Narratives, figurent également des signatures et lancements de livres au B7l9 Art Centre : «Between Lands & I» par Oumayma Ben Tanfous (TN), le 17 octobre, «Tiger's Eye» par Heba Khalifa (EG), le 24 octobre, et «Landing» par Ma'an Hammad (PL), le 30 octobre.

Des sessions de création collective de livres photographiques, qui seront animées par Roï Saade, Tamara Abdul Hadi & Zied Ben Romdhane, auront lieu du 1er au 14 novembre, au 32bis.

Des visites guidées & Conversations autour de l'édition indépendante et de la circulation des livres par les artistes et commissaires de l'exposition sont également programmées.

Le B7L9 proposera au public du Festival une programmation musicale portant la signature de Marouane Ferchichi, le nouveau directeur artistique du B7L9.