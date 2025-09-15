Tunisie: Zarzis - Deux interventions de Thrombolyse réussies à distance

L'hôpital régional de Zarzis était pointé du doigt par les citoyens depuis belle lurette et pour cause le manque de médecins spécialistes et les équipements paramédicaux.

Heureusement que les Zarzissiens résidant en Europe envoient de temps à autre des chaises roulantes, des lits et des appareils d'oxygène... Cela apaise un tant soit peu la tension envers les autorités locales et régionales.

Dernièrement, deux interventions chirurgicales ont été réalisées avec succès à distance avec la collaboration de deux docteurs sfaxiens et concernant la Thrombolyse AVC. D'autre part, nous avons appris de M. Mohamed Ghandri, directeur de l'établissement, que le secteur d'ophtalmologie a été renforcé par la nomination d'un chef de service ainsi que l'ajout d'une table d'opération chirurgicale. Bonnes nouvelles !

En revanche, le manque de scanner et d'IRM pose beaucoup de problèmes pour les citoyens et surtout les nécessiteux parmi eux. À signaler aussi que la prestation de services d'une minorité du personnel médical n'est pas à la hauteur envers les patients et leurs proches d'après les dires de ces derniers.